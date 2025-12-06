scorecardresearch
 
Liver Health: हाथ और पैरों में दिखते हैं लिवर खराब होने के संकेत, अनदेखी करना जानलेवा

Liver Health: लिवर खराब होने पर आपके शरीर के साथ ही हाथ और पैरों में भी कुछ संकेत नजर आते हैं. अगर आपने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो लिवर की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है.

हाथों में लिवर डैमेज के लक्षण (Photo: Getty)
हाथों में लिवर डैमेज के लक्षण (Photo: Getty)

Liver Health: लिवर की बीमारी कई सालों में धीरे-धीरे अलग-अलग स्टेज में बढ़ती है. अगर लिवर डैमेज का पता जल्दी चल जाए तो उसे ठीक किया जा सकता है. कई बार बीमारी के आखिरी स्टेज तक पहुंचते तक भी कोई लक्षण नहीं दिखते. हालांकि लिवर डैमेज होने पर हाथों और पैरों के जरिए आपको सर्तक करने की कोशिश करता है. अगर आपने वक्त रहते इसे पहचान लिया तो आप खुद को सेफ रख सकते हैं.

लिवर खराब होने पर हथेलियों और तलवों में तेज और लगातार खुजली होती है. कई बार स्किन रूखी-सूखी और बेजान हो जाती है जो अक्सर टॉक्सिन जमा होने, प्रोटीन की कमी (एल्ब्यूमिन) या बाइल सॉल्ट जमा होने के कारण होती है जो सिरोसिस या कोलेस्टेसिस जैसी समस्याओं का संकेत देता है. 

हाथों और पैरों में दिखने वाले संकेत
1-लिवर खराब होने पर स्किन के नीचे बाइल सॉल्ट जमा हो जाते हैं जिससे तेज खुजली होती है. यह खुजली अक्सर हथेलियों और तलवों में रात में और बढ़ जाती है जिसकी वजह से मरीज को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

2-जब शरीर में फ्लूइड जमा होने लगते हैं तो हाथ और पैर सूज जाते हैं जो लिवर डिसीस में अक्सर होता है.

3-लिवर डिसीस में हथेलियां लाल पड़ जाती हैं जिसे पामर एरिथेमा भी कहा जाता है. हथेलियों की स्किन साफ लाल हो जाती है और उसमें जलन होने लगती है.

4-लिवर डिसीस में नसें नीली दिखने लगती हैं. लिवर की बीमारी क्लॉटिंग और प्रोटीन पर असर डाल सकती है जिससे नसें ज्यादा साफ दिखने लगती हैं या आसानी से नील पड़ सकते हैं.

5-जब लिवर ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता तो शरीर में टॉक्सिंस जमा होने लगते हैं जिससे स्किन में तेज खुजली होती है.

