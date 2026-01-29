scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

46 की उम्र में 26 जैसा फिगर! इन 3 सफेद चीजों को नहीं लगाती हैं हाथ, जानें 'मोहब्बतें' एक्ट्रेस का फिटनेस सीक्रेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस किम शर्मा 46 की उम्र में अपनी फिटनेस से सबको हैरान कर रही हैं. 15 साल पहले PCOS का पता चलने पर उन्होंने लाइफस्टाइल बदला और 3 सफेद चीजों से दूरी बना ली. पोल डांस और सख्त अनुशासन ही उनकी इस 'एजलेस' खूबसूरती और फिटनेस का असली राज है.

Advertisement
X
किम शर्मा 1 घंटा पोल डांस करती हैं. (PHOTO:ITG)
किम शर्मा 1 घंटा पोल डांस करती हैं. (PHOTO:ITG)

Kim Sharma Fitness: शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म 'मोहब्बतें' फेम एक्ट्रेस किम शर्मा भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूर है. मगर अपनी पर्सनल लाइफ के चलते वो अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं, 46 साल की उम्र में भी किम की फिटनेस का कोई जवाब नहीं है और उनको देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है. 

किम आज भी 26 साल की लड़कियों की तरह दिखाई देती हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर किम शर्मा इस उम्र में भी खुद को कैसे इतनी फिट और जवां रखती हैं. एक्ट्रेस किम ने खुद अपनी फिटनेस सीक्रेट के बारे में खुलासा किया था, उन्होंने बताया था कि कैसे पीसीओएस के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू किया था.

15 साल पहले शुरू हुई थी फिटनेस जर्नी

किम शर्मा ने साल 2021 में मिड डे को दिए इंटरव्यू में अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में खुलकर बात की थी. उस समय एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी फिटनेस जर्नी करीबन 15 साल पहले शुरू हुई थी, जब उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज (पीसीओएस) का पता चला था, जो एक आम हार्मोनल स्थिति है जो हार्मोनल असंतुलन, अनियमित मासिक धर्म, अतिरिक्त एंड्रोजन लेवल और अंडाशय में सिस्ट का कारण बनती है. 

सम्बंधित ख़बरें

How To Organize Woolen Clothes
अलमारी में नहीं लगेगी मोटे-ऊनी कपड़ों की भीड़, आजमाएं ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स
childhood obesity
आपका भी बच्चा है गोलू-मोलू? डॉ. सरीन नेे इंडियन पेरेंट्स को दी ये सलाह
Winter skin care (Photo: ITG)
बर्फीली हवाओं से सूखी-खुरदुरी हो गई है स्किन? नहाते वक्त करें ये 2 काम
Sonam Bajwa beauty Secret
सोनम बाजवा जैसा चाहिए नेचुरल ग्लो, 'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस रोज पीती हैं ये खास जूस
Sweet Potato (Photo: ITG)
बाजार में बिक रही है नकली शकरकंद? 2 मिनट में करें पहचान
Advertisement

पीसीओएस को ठीक करने के लिए उनके पास दो ऑप्शन थे, एक दवा और दूसरा एक्सरसाइज. किम ने बताया कि उन्होंने एक्सरसाइज को चुना, इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिटनेस और डेली रूटीन में फंक्शनल ट्रेनिंग, पिलाटेस और कार्डियोवस्कुलर जैसी कई एक्सरसाइज को शुमार किया था.

किम 1 घंटा करती हैं पोल डांस

किम शर्मा ने बताया कि उनको पोल डांस करना बहुत अच्छा लगता है और इससे उनकी ऊपरी शरीर और कोर मसल्स को भी फायदा मिलता है. इसके जरिए पूरे हफ्ते की थकान से आराम पाने का उनका यह एक जरिया है और वो पूरे 1 घंटे की ट्रेनिंग सेशन के जरिए अपना पूरा फोकस डांस पर ही रखती हैं. ना तो वो अपना फोन इस्तेमाल करती हैं और न ही किसी बात करती हैं. इतना ही नहीं वो इस दौरान हंसती भी नहीं है, यह उनके लिए दिन का सबसे स्पेशल टाइम होता है.

40 की उम्र के बाद बदली लाइफस्टाइल

किम अब 46 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने 40 पार होते ही अपनी लाइफस्टाइल में कुछ अहम बदलाव किए थे. जैसे उन्होंने 40 की उम्र के बाद कार्बोहाइड्रेट को डाइट में कम किया, क्योंकि उम्र के साथ मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है. किम ने बताया कि वो चीनी, मैदा और सफेद चावल से परहेज करती हैं, क्योंकि वो किसी के लिए भी हेल्दी नहीं होते हैं. हालांकि वो कभी-कभी अपनी फेवरेट चीजें खा लेती हैं, क्योंकि परहेज करने का असर भी आपके चेहरे पर दिखने लगता है. 

Advertisement

किम ने कहा कि सबसे पहले तो आप जैसे दिखते हो खुद को स्वीकार करना सीखें. इसके बाद बैलेंस डाइट लें, रोजाना ए्क्सरसाइज करें, लेकिन फैट बर्नर और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल न करें. नियमित मात्रा में पानी पिएं और पर्याप्त नींद लेना एक हेल्दी और फिट बॉडी के लिए सबसे जरूरी है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    करियर राशिफल
    Advertisement