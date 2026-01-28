53 की उम्र में 30 जैसा दम! 40 पार महिलाओं को मंदिरा बेदी ने बताया अपनी फिटनेस का आसान फॉर्मूला

Mandira Bedi Agelessly fitness Secrets: शाहरुख खान की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' फेम एक्ट्रेस मंदीरा बेदी अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं. 53 साल की उम्र में भी मंदिरा बेहद फिट और एक्टिव हैं. वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिसमें वो जिम में एक्सरसाइज करती दिखती हैं. मंदिरा बेदी को फिटनेस आइकन माना जाता है, उन्होंने साबित किया है कि उम्र सिर्फ नंबर होता है. 50 की पार होते ही जहां लोग ठीक से चल नहीं पाते हैं, वहां पर मंदिरा की फिटनेस और एनर्जी लोगों को चौंका देती है.
हाल ही में हर्बालाइफ के यूट्यूब चैनल पर दिए एक इंटरव्यू में मंदीरा ने अपनी फिटनेस जर्नी, उम्र के साथ बदलते शरीर और सेहत को लेकर अपनी खुलकर बातें की. इस दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि इस उम्र में वो खुद को पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करती हैं.
मंदिरा ने बताया कि वो आज के समय में अपने 30 और 40 के मुकाबले में ज्यादा वजन उठा पाती हैं, उनकी बॉडी में कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो पहले नहीं थी. सही ट्रेनिंग और रोजाना एक्सरसाइज की वजह से उनका शरीर अधिक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस हो गया है. मंदिरा बेदी ने अपनी फिटनेस के पीछे की सीक्रेट का खुलासा किया, उन्होंने बताया है कि उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी का असली सप्लीमेंट किया है.
मंदिरा से जब फिटनेस सप्लीमेंट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही सबसे बड़ा सप्लीमेंट है, वो किसी चमत्कारी गोली या शॉर्टकट में यकीन नहीं रखती हैं. रोजाना एक्सरसाइज करने से ही हमारा शरीर बीमारियों से दूर रहता है.
40 और 50 की उम्र में महिलाओं में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहती है. तो आपके शरीर में इन बदलावों का ज्यादा असर नहीं पड़ता है.
मंदिरा बेदी ने खासतौर पर मिडिल एज महिलाओं को मैसेज देते हुए कहा कि फिटनेस को कभी ऑप्शन की तरह नहीं देखना चाहिए. ये कुछ दिनों की चीज नहीं है बल्कि आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए. एक्सरसाइज सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य की सेहत के लिए सुरक्षाकवच की तरह है.
रोजाना वर्कआउट करना सेल्फ लव की तरह है यानी यह खुद से प्यार करने का तरीका है. इससे आप भी फिट रहते है और आपका दिल भी हेल्दी रहता है.
