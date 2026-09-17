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गणपति विसर्जन की पूजा में छाए ईशा अंबानी के जुड़वां बच्चे कृष्णा-आदिया, की आरती, नाना मुकेश ने दुलारा, VIDEO

एंटिलिया में गणपति विसर्जन के दौरान ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चों कृष्णा और आदिया का क्यूट अंदाज छाया रहा. कृष्णा और आदिया को ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने कभी बप्पा के सामने डांस करते देखा गया, तो कभी वो आरती उतारते नजर आए. दोनों को बप्पा के विसर्जन में मस्ती करते देख नान मुकेश अंबानी को प्यार भी आया.

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गणपति विसर्जन के दौरान ईशा अंबानी के बच्चों को बप्पा की भक्ति करते देखा गया. (Photo: ITG)
गणपति विसर्जन के दौरान ईशा अंबानी के बच्चों को बप्पा की भक्ति करते देखा गया. (Photo: ITG)

बीते दिन नीता अंबानी और मुकेश अंबानी समेत पूरा अंबानी परिवार गणपति विसर्जन के जश्न में डूबा नजर आया. 'एंटीलिया चा राजा' के विसर्जन के दौरान माहौल भक्ति और जश्न से सराबोर रहा. बप्पा की विदाई के लिए पूरा अंबानी परिवार एक साथ दिखा, लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान परिवार के नन्हे सदस्यों ने खींचा. जहां आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी की बेटी वेदा अपनी मां के साथ प्रसाद बांटती नजर आई, वहीं ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चे कृष्णा और आदिया अपनी मासूमियत और मस्ती से हर किसी का दिल जीतते नजर आए.

कभी दोनों बप्पा के सामने खुशी से झूमते दिखे, तो कभी हाथ जोड़कर आरती करते नजर आए. वहीं, वायरल वीडियो में एक बेहद प्यारा पल भी देखने को मिला, जब नाना मुकेश अंबानी ने नन्हे कृष्णा के सिर पर हाथ फेरकर उन्हें दुलार किया. वहीं पास में बैठी छोटी मामी राधिका अंबानी भी इस पल का आनंद लेती दिखीं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बप्पा के सामने कृष्णा-आदिया की क्यूट मस्ती ने जीता दिल
गणपति विसर्जन के दौरान एंटिलिया में भक्ति के साथ जश्न का माहौल भी देखने को मिला. इसी बीच ईशा अंबानी के दोनों बच्चे कृष्णा और आदिया सबका ध्यान अपनी ओर खींचते नजर आए. दोनों अपने अंदाज में बप्पा को विदाई देते दिखे और बहुत प्यारे लग रहे थे. दोनों बप्पा के सामने अपनी मासूम हरकतों से माहौल को और खुशनुमा बना रहे थे.

कभी दोनों 'एंटिलिया चा राजा' के सामने डांस करते नजर आए, तो कभी बप्पा की आरती में शामिल होते दिखे. बच्चों का ये नटखट और मासूम अंदाज वहां मौजूद लोगों को भी खूब पसंद आया.

कभी डांस, कभी आरती... बप्पा के सामने दिखा नन्हों का भक्ति वाला अंदाज
कृष्णा और आदिया का गणपति उत्सव वाला अंदाज बेहद खास रहा. बप्पा के सामने दोनों को खुशी से झूमते और डांस करते देखा गया. इसके बाद दोनों आरती के दौरान भी नजर आए. बच्चों की इस छोटी-सी उम्र में बप्पा के लिए उत्साह की ये झलक सोशल मीडिया यूजर्स को भी काफी प्यारी लग रही है.

गणपति विसर्जन के बीच जहां बड़े सदस्य पूरे उत्साह से बप्पा को विदाई दे रहे थे, वहीं कृष्णा और आदिया अपनी मासूम मस्ती से इस पूरे जश्न में एक अलग ही रंग भरते नजर आए. इस दौरान दोनों को ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने देखा गया. जहां आदिया ने पिंक कलर का लहंगा पहना था, वहीं कृष्णा वाइट कलर के कर्ता-पायजामा पहने दिखा.

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नन्हे कृष्णा पर नाना मुकेश अंबानी ने लुटाया प्यार
वायरल वीडियो का सबसे प्यारा पल तब देखने को मिला, जब कृष्णा जमीन पर बैठा नजर आया. इसी दौरान उनके नाना मुकेश अंबानी उसके पास पहुंचे और बड़े प्यार से कृष्णा के सिर पर हाथ फेरते हुए उन्हें दुलारते दिखे. इस प्यारे पल के दौरान राधिका मर्चेंट भी कृष्णा के पास जमीन पर बैठी नजर आईं. 

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