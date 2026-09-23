Idli Maker Stand Uses: सिर्फ इडली बनाने के काम नहीं आता इडली मेकर! 99% लोग नहीं जानते ये 6 गजब के इस्तेमाल, कई काम होंगे आसान

घर की रसोई में ऐसे कई सामान होते हैं, जिन्हें आप सालों से एक ही काम के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं. इनमें सैंडविच मेकर से लेकर कुकर तक का नाम शामिल हैं. इडली मेकर स्टैंड भी उन्हीं में से एक है. ज्यादातर घरों में इसका काम बस इडली की प्लेट में बैटर डालकर भाप में पकाने तक ही सीमित रहता है. क्या आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं, जो इडली मेकर में सिर्फ और सिर्फ इडली ही बनाते हैं? अगर हां, तो आप इसका सिर्फ 10% इस्तेमाल ही कर रहे हैं.



अगर आप इडली मेकर को थोड़ा स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें तो इसी स्टैंड से इडियप्पम, ढोकला, हेल्दी वेज पकौड़े और यहां तक कि आम से बनी मिठाई भी तैयार की जा सकती है. यानी हर छोटे नाश्ते के लिए अलग बर्तन निकालने या नया स्टीमर खरीदने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं इडली स्टैंड के ऐसे ही 4 काम के इस्तेमाल, जिन्हें 99% लोग नहीं जानते होंगे.



1. इडली नहीं, इससे बनाएं आम के मोदक: आप इडली मेकर में आम के मोदक बना सकते हैं. अगर घर में पका हुआ आम और थोड़ा बचा हुआ चावल है तो उनसे एक अलग तरह की मिठाई तैयार की जा सकती है. इसके लिए पके आम का गूदा, बचा हुआ चावल, गुड़, चावल का आटा और इलायची पाउडर मिलाकर एक सॉफ्ट आटा तैयार करें.

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अब इसे मोदक के सांचे में भरकर शेप दें. इडली प्लेट पर थोड़ा घी लगाएं और मोदक रखकर करीब 8 मिनट तक भाप में पकाएं. तैयार होंगे सॉफ्ट और खुशबूदार आम के मोदक. इसी तरह से आप इडली मेकर में सभी तरह के मोदक आसानी से बना सकते हैं.

2. इडली स्टैंड से बनाएं सॉफ्ट इडियप्पम: इडली स्टैंड का इस्तेमाल इडियप्पम यानी चावल की सेवई बनाने में भी किया जा सकता है. इसके लिए आटे में गर्म पानी और थोड़ा घी डालकर नरम आटा गूंथ लें.

अब इस आटे को इडियप्पम प्रेस में भरें और सीधे घी लगी इडली प्लेट पर गोल-गोल प्रेस करें. इसे करीब 10 मिनट तक भाप में पकाएं. गरमा-गरम इडियप्पम को सब्जियों वाले सांभर के साथ खा सकते हैं.

3. तेल में तलने के बजाय बनाएं हेल्दी वेज पकौड़े: पकौड़े खाने का मन है लेकिन ज्यादा तेल से बचना चाहते हैं? यहां भी इडली स्टैंड काम आ सकता है. पत्तागोभी, आलू, प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काटकर इसमें बेसन, चावल का आटा और मसाले मिलाएं.

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इस मिश्रण को पहले इडली स्टैंड में रखकर भाप में पकाएं. इसके बाद इन्हें तवे पर हल्का सेंककर बाहर से क्रिस्पी किया जा सकता है. इस तरीके में पकौड़ों को तेल में डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती.

4. इडली प्लेट में बनाएं स्पंजी ढोकला: ढोकला बनाने के लिए भी इडली स्टैंड एकदम काम का है. बेसन, सूजी, दही, नींबू का रस और मसाले मिलाकर बैटर तैयार करें और इसे घी लगी इडली प्लेट में डालें. अब इसे करीब 15 मिनट तक भाप में पकाएं. ऊपर से राई और हरी मिर्च का गर्म तड़का डालें और धनिया से गार्निश करें. इससे छोटे-छोटे सॉफ्ट और स्पंजी ढोकले तैयार हो जाएंगे.

5. सब्जियां करें स्टीम: आप इडली मेकर का इस्तेमाल सब्जियों को स्टीम करने के लिए भी कर सकते हैं. इसमें सब्जियों को आसानी से स्टीम किया जा सकता है. ऐसे में जब आपको सब्जियां स्टीम करनी हों तो अलग से स्टीमर निकालने की जरूरत नहीं है.



6. बनाएं मोमोज: बड़ों से लेकर बच्चों तक को मोमोज खाना बहुत पसंद होता है. ऐसे में आजकल मोमोज लोग घर पर बनाने लगे हैं. मोमोज को स्टीम करके बनाया जाता है और इडली मेकर इस काम को आसान कर सकता है. जी हां, आप इडली मेकर में मोमोज को स्टीम करके बना सकते हैं.

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तो अगली बार इडली स्टैंड निकालें तो उससे सिर्फ इडली ना बनाएं. भाप में पकाने वाला ये साधारण-सा किचन टूल घर के नाश्ते और स्नैक्स के कई काम आसान कर सकता है. खासकर उन लोगों के लिए ये तरीका काम का है जो कम तेल में खाना बनाना चाहते हैं और रसोई में रखे सामान का पूरा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

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