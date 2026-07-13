How to remove ants: न होगा नुकसान, न गंदगी... रसोई की ये एक चीज पानी में घोलकर छिड़कें, शेफ पंकज भदौरिया ने बताया

How to remove ants: बदलते मौसम में किचन और घर के कोनों में चींटियों का आतंक बढ़ना एक आम समस्या है. चीनी का डिब्बा हो, स्लैब पर गिरा खाना या फिर गैस स्टोव के आस-पास का हिस्सा, चींटियां हर जगह अपना डेरा जमा लेती हैं. इन्हें भगाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त चॉक या स्प्रे का इस्तेमाल करना किचन में रखे भोजन के लिहाज से काफी खतरनाक हो सकता है. साथ ही, इससे गंदगी भी फैलती है.

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अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने एक बेहद आसान, सुरक्षित और असरदार घरेलू ट्रिक शेयर की है. इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपके भोजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किचन में कोई गंदगी नहीं होगी और चींटियां तुरंत रास्ता बदलकर दुम दबाकर भाग जाएंगी. आइए जानते हैं शेफ पंकज की यह कमाल की ट्रिक.

शेफ पंकज भदौरिया की ट्रिक आएगी काम

शेफ पंकज के अनुसार, चींटियों को भगाने के लिए एक स्प्रे बॉटल लीजिए. इसमें 2 चम्मच डिटॉल मिलाएं और एक चम्मच पिसी हुई हींग. अब इसे अच्छी तरह शेक कर लीजिए. वो बताती हैं कि हींग और डिटॉल की महक चींटियों को दूर रखती है. इसे आप किचन समेत घर में कहीं भी स्प्रे कर सकते हैं और चींटियों से छुटकारा पा सकते हैं.

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इसके अलावा आपके किचन में और भी कई चीजें मौजूद हैं जो आपकी इस दिक्कत से छुटकरा दिला सकती हैं.

आप पानी में सफेद सिरका पानी, लौंग का तेल और नींबू का रस मिलाकर एक स्प्रे बॉटल में भर लें और फिर किचन के जिस हिस्से, स्लैब, कोनों या अलमारी के नीचे से चींटियां निकल रही हैं, वहां इस लिक्विड का अच्छी तरह स्प्रे कर दें.

स्प्रे करने के बाद इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें और फिर एक साफ कपड़े से स्लैब को पोंछ लें. इसके अलावा, पोछे के पानी में थोड़ा सा सिरका और नमक मिलाकर फर्श साफ करने से भी चींटियां दोबारा घर में नहीं आती हैं.

इस प्राकृतिक स्प्रे के इस्तेमाल से चींटियां बिना मरे और बिना गंदगी फैलाए आपके किचन से तुरंत दूर भाग जाएंगी.

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