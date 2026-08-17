Homemade Ghee Lip Balm: घी में इन 2 चीजों को मिलाकर घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ होंगे सॉफ्ट और गुलाबी!
Homemade Ghee Lip Balm: घी सिर्फ हमारी सेहत का ही ख्याल नहीं रखता, बल्कि यह स्किन केयर का भी अहम हिस्सा है. आज हम आपको घी से नेुचरल लिप बाम बनाना बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं.
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घर पर देसी घी से बनाएं शुद्ध नेचुरल लिप बाम (Photo-ITG)
Homemade Ghee Lip Balm: हमारे होंठ चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. लेकिन बदलते मौसम, तेज धूप और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से होंठ अक्सर रूखे और फटने लगते हैं. ऐसे में उनकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है. ज्यादातर लोग इसके लिए बाजार में मिलने वाले लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं.
लेकिन बाजार में मिलने वाले लिप बाम में अक्सर केमिकल होते हैं जो होंठों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आप नेचुरल तरीके से होंठों को सॉफ्ट और हेल्दी बनाएं रखना चाहते हैं तो घर पर घी से बना लिप बाम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको घी से घर पर लिप बाम बनाने का आसान तरीका बताएंगे.
घी का लिप बाम बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?
4 बड़े चम्मच देसी घी
2 बड़े चम्मच नारियल तेल
1 बड़ा चम्मच शहद
कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल (पुदीना या लैवेंडर, ऑप्शनल)