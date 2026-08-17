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लाइमलाइट में पत्नी, गर्दिश में गोविंदा के सितारे! थाईलैंड के क्लब में नाचे, यूजर्स बोले- ऐसी क्या मजबूरी?

90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा आज इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हैं. उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वे पटाया के क्लब में 90 के अपने हिट गानों पर डांस करते दिखे.

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गोविंदा का डांस वीडियो(Photo: Instagram @govinda_herono1)
गोविंदा का डांस वीडियो(Photo: Instagram @govinda_herono1)

गोविंदा 90s के हीरो नंबर 1 थे. लेकिन आज उनके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. उन्हें इंडस्ट्री में अच्छा काम नहीं मिल रहा है. वो खुद के प्रोडक्शन हाउस में मूवी रूपा बना रहे हैं. जो इसकी हीरोइन रानी स्वर्णकार की वजह से विवादों में है. काम और पर्सनल लाइफ की दिक्कतों से जूझ रहे गोविंदा इवेंट्स में डांसते हुए दिखे हैं.

गोविंदा का डांस वीडियो वायरल
इंस्टा पर एक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पटाया के एक क्लब में डांस करते हुए दिख रहे हैं. 15 अगस्त के मौके पर आयोजित हुए प्रोग्राम में गोविंदा ने समां बांधा. एक्टर बैकग्राउंड डांसर्स के साथ 90s के हिट गानों पर झूम रहे हैं. गोविंदा ने पावरपैक्ड परफॉर्मेंस देकर सबका दिल जीता. उनका डांस और स्वैग कमाल का था. पब्लिक भी गोविंदा संग झूमने लगी, सभी जोर से हूटिंग करने लगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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गोविंदा का ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. पैसों के लिए क्लब में गोविंदा को डांस करता हुआ देख फैंस का दिल टूटा है. किसी ने कहा- गोविंदा अपने पैरों पर खड़े हैं. मेहनत कर पैसा कमा रहे हैं. डांस कर पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है. दूसरे शख्स ने लिखा- अभी भी गोविंदा अपने पैरों पर खड़े हैं. भले ही लोग उन्हें काम ना दे, लेकिन वो हमेशा नंबर 1 रहेंगे. कुछ यूजर्स ने पूछा उनकी नई हीरोइन रानी स्वर्णकार कहां हैं?

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गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हाईलाइट में हैं. पत्नी सुनीता आहूजा लगातार उनपर निशाना साध रही हैं. सुनीता पति को उनकी मूवी की नई हीरोइन रानी संग देखकर इरिटेट हो गई हैं. सुनीता ने खुलेआम रानी के आउटफिट पर निशाना साधा. गोविंदा को उनका शुगर डैडी बताया. सुनीता की इन हरकतों से परेशान होकर गोविंदा ने करारा जवाब दिया.

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एक्टर ने पत्नी को लिमिट में रहने को कहा. ये भी कहा कि किसी को इतना बदनाम ना करो कि वो उनकी फिल्म छोड़ दे. गोविंदा ने सुनीता को कहा कि वो उनका करियर और नाम बर्बाद करने पर तुली हैं. एक्टर की इस सख्त वॉर्निंग पर अभी सुनीता का जवाब नहीं आया है.

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