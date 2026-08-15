Kaju Anjeer Barfi Recipe: न चीनी, न मावा..., रक्षाबंधन पर घर में बनाएं हलवाई जैसी काजू-अंजीर बर्फी, नोट करें रेसिपी
सावन के महीने में घेवर तो बाजारों में खूब बिकता है, लेकिन खोया और चाशनी की वजह से बहुत लोग उसे खाने से बचते हैं. ऐसे में अगर आप बिना चीनी और मावा की मिठाई खाना चाहते हैं तो आप काजू-अंजीर की बर्फी घर पर झटपट बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको इसकी सिंपल रेसिपी बताते हैं.
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काजू की बर्फी बिना चीनी के बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
Kaju Anjeer Barfi Recipe: सावन में घरों में लोग घेवर, फीणी जैसी मिठाइयां बनाते हैं और बाजारों में भी कई तरह की मिठाइयां बिकती हैं. अगर आप भी मिठाइयां खाना पसंद करते हैं, मगर बाजार में मिलने वाली चाशनी से भरी और मिलावटी खोया की वजह से नहीं खा पाते हैं तो आप घर पर काजू-अंजीर की बर्फी बना सकते हैं, जिसका स्वाद भी कमाल होता है और खाने में भी यह बहुत मजेदार लगती है.
काजू और अंजीर वाली बर्फी अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को यह बर्फी पसंद आएगी और इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और इसका स्वाद भी फीका नहीं पड़ता है. आइए आपको काजू-अंजीर बर्फी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसमें ना तो चीनी और ना ही मावा होगा. मगर स्वाद इतना लाजवाब होगा कि खाते ही लोग इसकी रेसिपी पूछने लगेंगे.