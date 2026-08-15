Kaju Anjeer Barfi Recipe: न चीनी, न मावा..., रक्षाबंधन पर घर में बनाएं हलवाई जैसी काजू-अंजीर बर्फी, नोट करें रेसिपी

Kaju Anjeer Barfi Recipe: सावन में घरों में लोग घेवर, फीणी जैसी मिठाइयां बनाते हैं और बाजारों में भी कई तरह की मिठाइयां बिकती हैं. अगर आप भी मिठाइयां खाना पसंद करते हैं, मगर बाजार में मिलने वाली चाशनी से भरी और मिलावटी खोया की वजह से नहीं खा पाते हैं तो आप घर पर काजू-अंजीर की बर्फी बना सकते हैं, जिसका स्वाद भी कमाल होता है और खाने में भी यह बहुत मजेदार लगती है.

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काजू और अंजीर वाली बर्फी अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को यह बर्फी पसंद आएगी और इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और इसका स्वाद भी फीका नहीं पड़ता है. आइए आपको काजू-अंजीर बर्फी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसमें ना तो चीनी और ना ही मावा होगा. मगर स्वाद इतना लाजवाब होगा कि खाते ही लोग इसकी रेसिपी पूछने लगेंगे.

काजू-अंजीर बर्फी के लिए सामग्री

1 कप काजू

1कप सूखे अंजीर ( 20 मिनट भिगोए)

2 चम्मच बारीक कटे हुए पिस्ता

2 चम्मच कटे हुए बादाम

आधा चम्मच इलायची पाउडर

1 चम्मच देसी घी

काजू-अंजीर बर्फी बनाने का तरीका

काजू-अंजीर बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले आपको काजू को पैन में रोस्ट कर लें और फिर उसका मिक्सी में डालकर पीस लें और उसका बारीक पाउडर बना दें. काजू के बाद भिगोए हुए अंजीर को मिक्सर में पीस ले और उसका पेस्ट बना लें. मगर इसमें आपको पानी नहीं डालना है. गैस पर पैन रखें और उसमें देसी घी गर्म करें. उसके बाद काजू पाउडर और अंजीर का पेस्ट डालकर दोनों को स्लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएं. उसके बाद इस मिक्सर पर इलायची पाउडर डालें और जब तक चलाते रहें, जब पैन के साइड से पेस्ट हटने लगे. उसके बाद एक प्लेट में हल्का सा तेल या घी लगाएं और उस पर पेस्ट निकालकर फैला दें. ऊपर से बादाम-पिस्ता डालें. फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए, जब यह पूरी तरह से सेट हो जाए तो डायमंड शेप में काट लें.

प्रो टिप्स:

काजू को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, वरना उसका स्वाद कड़वा हो सकता है.

अंजीर को पानी में भिगोकर रखने से उसे पीसने में आसानी होती है और पानी की जरूरत नहीं पड़ती है.

बर्फी के पेस्ट को अच्छी तरह से ठंडा होकर सेट होने के बाद ही काटना सही रहता है, इससे शेप बिल्कुल खराब नहीं होती है.

बर्फी को आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन हो तक खाएं.

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