scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kaju Anjeer Barfi Recipe: न चीनी, न मावा..., रक्षाबंधन पर घर में बनाएं हलवाई जैसी काजू-अंजीर बर्फी, नोट करें रेसिपी

सावन के महीने में घेवर तो बाजारों में खूब बिकता है, लेकिन खोया और चाशनी की वजह से बहुत लोग उसे खाने से बचते हैं. ऐसे में अगर आप बिना चीनी और मावा की मिठाई खाना चाहते हैं तो आप काजू-अंजीर की बर्फी घर पर झटपट बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको इसकी सिंपल रेसिपी बताते हैं.

Advertisement
X
काजू की बर्फी बिना चीनी के बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
काजू की बर्फी बिना चीनी के बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Kaju Anjeer Barfi Recipe: सावन में घरों में लोग घेवर, फीणी जैसी मिठाइयां बनाते हैं और बाजारों में भी कई तरह की मिठाइयां बिकती हैं. अगर आप भी मिठाइयां खाना पसंद करते हैं, मगर बाजार में मिलने वाली चाशनी से भरी और मिलावटी खोया की वजह से नहीं खा पाते हैं तो आप घर पर काजू-अंजीर की बर्फी बना सकते हैं, जिसका स्वाद भी कमाल होता है और खाने में भी यह बहुत मजेदार लगती है. 

काजू और अंजीर वाली बर्फी अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को यह बर्फी पसंद आएगी और इसे आप लंबे समय तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और इसका स्वाद भी फीका नहीं पड़ता है. आइए आपको काजू-अंजीर बर्फी बनाने का सिंपल तरीका बताते हैं, जिसमें ना तो चीनी और ना ही मावा होगा. मगर स्वाद इतना लाजवाब होगा कि खाते ही लोग इसकी रेसिपी पूछने लगेंगे. 

काजू-अंजीर बर्फी के लिए सामग्री 

सम्बंधित ख़बरें

nikita porwal steals the show in starry gown
बदन पर सितारे लपेटे हुए... मिस वर्ल्ड में पहुंचीं निकिता, PHOTOS
Priya Saroj Saree Look
देशभक्ति के रंग में रंगीं रिंकू सिंह की मंगेतर, सादगी ने जीता दिल
Bhagyashree Fitness Tips
57 में 37 की लगती हैं भाग्यश्री, खाती हैं ये हरी सब्जी
Easy House Cleaning Tricks
बेड-सोफा बिना खिसकाए मिनटों में साफ करें गंदगी, अपनाएं ये 5 ट्रिक्स
Palak Paratha Recipe
लंच में खाएं ये हरा-भरा पराठा, पालक न खाने वाले भी रोज बनाएंगे
  • 1 कप काजू
  • 1कप सूखे अंजीर ( 20 मिनट भिगोए)
  • 2 चम्मच बारीक कटे हुए पिस्ता
  • 2 चम्मच कटे हुए बादाम
  • आधा चम्मच इलायची पाउडर
  • 1 चम्मच देसी घी

काजू-अंजीर बर्फी बनाने का तरीका

  1. काजू-अंजीर बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले आपको काजू को पैन में रोस्ट कर लें और फिर उसका मिक्सी में डालकर पीस लें और उसका बारीक पाउडर बना दें.
  2. काजू के बाद भिगोए हुए अंजीर को मिक्सर में पीस ले और उसका पेस्ट बना लें. मगर इसमें आपको पानी नहीं डालना है. 
  3. गैस पर पैन रखें और उसमें देसी घी गर्म करें. उसके बाद काजू पाउडर और अंजीर का पेस्ट डालकर दोनों को स्लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएं. 
  4. उसके बाद इस मिक्सर पर इलायची पाउडर डालें और जब तक चलाते रहें, जब पैन के साइड से पेस्ट हटने लगे. 
  5. उसके बाद एक प्लेट में हल्का सा तेल या घी लगाएं और उस पर पेस्ट निकालकर फैला दें. ऊपर से बादाम-पिस्ता डालें.
  6. फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दीजिए, जब यह पूरी तरह से सेट हो जाए तो डायमंड शेप में काट लें. 

प्रो टिप्स: 

  • काजू को लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, वरना उसका स्वाद कड़वा हो सकता है.
  • अंजीर को पानी में भिगोकर रखने से उसे पीसने में आसानी होती है और पानी की जरूरत नहीं पड़ती है.
  • बर्फी के पेस्ट को अच्छी तरह से ठंडा होकर सेट होने के बाद ही काटना सही रहता है, इससे शेप बिल्कुल खराब नहीं होती है.
  • बर्फी को आप एयरटाइट कंटेनर में रखकर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन हो तक खाएं. 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रांची के अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो-पुलिस में झड़प, हुई धक्का-मुक्की, Video |
    Easy House Cleaning Tricks: बेड-सोफा खिसकाए बिना मिनटों में साफ करें नीचे जमी धूल-मिट्टी, अपनाएं ये 5 आसान ट्रिक्स |
    प्रेम संबंध और घरेलू विवाद के बीच गर्भवती युवती की मौत, आंध्र प्रदेश में पेड़ के पास दफन मिला शव |
    'चक दे इंडिया...',15 अगस्त को हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने रचा इतिहास, मैदान पर उतरते ही किया ऐसा करिश्मा जो कोई नहीं कर सका! |
    रियासतों के विलय से परमाणु ताकत तक, 'कूटनीति' में देखें आजादी के 80 सालों की ऐतिहासिक यात्रा |
    दर्द में आमिर खान की फैमिली, रोता दिखा बेटा आजाद, किरण राव ने संभाला |
    यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर एक्शन, पनीर-घी-खोया समेत छह चीजों पर बैन |
    स्पोर्टी लुक और जबरदस्त माइलेज... बदलने वाली है HERO Xtreme 125R |
    Kaju Anjeer Barfi Recipe: न चीनी, न मावा..., रक्षाबंधन पर घर में बनाएं हलवाई जैसी काजू-अंजीर बर्फी, नोट करें रेसिपी |
    'मैं सैल्यूट करती हूं...', सुखबीर बादल को बचाने वाले इंस्पेक्टर से मिलीं हरसिमरत कौर, बोलीं- आपने हमें बताया वर्दी पहनने का असली मतलब
    Advertisement