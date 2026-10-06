How to Make Mysore Pak: बाजार की मिलावटी मिठाई छोड़ें, एक कप बेसन को आधा कप घी में घोलकर बनाएं टेस्टी मैसूर पाक, हर कोई पूछेगा रेसिपी

त्यौहारों का सीजन हो या घर में कोई खास मौका, बाजार में मिलने वाली मिठाइयों में मिलावट का डर हमेशा बना रहता है. ऐसे में बाजार की अनहाइजीनिक और महंगी मिठाइयां लाने के बजाय आप घर पर ही केवल 3 मुख्य सामग्री (बेसन, घी और चीनी) से साउथ इंडिया की मशहूर मिठाई मैसूर पाक बना सकते हैं.

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अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर पर मैसूर पाक बनाते समय वह बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है या फिर उसमें वह हलवाई जैसी जाली नहीं बनती. अगर आप 1 कप बेसन को आधे से एक कप पिघले देसी घी में घोलकर सही चाशनी में थोड़ा-थोड़ा गर्म घी डालते हुए पकाएंगे, तो आपका मैसूर पाक भी एकदम सॉफ्ट, मखमली और मुंह में घुल जाने वाला बनेगा. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि.

सामग्री:

1 कप बेसन (छाना हुआ)

1 कप देसी घी (पिघला हुआ और हल्का गर्म)

1 कप चीनी

1/2 कप पानी

बनाने का तरीका:

बेसन का घोल बनाएं: एक बाउल में छाना हुआ 1 कप बेसन लें. इसमें आधा कप गर्म देसी घी डालकर व्हिस्कर की मदद से अच्छे से घोल लें ताकि कोई गुठली न रहे.

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चाशनी तैयार करें: एक कड़ाही में 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डालकर उबालें. मध्यम आंच पर 1 तार की चाशनी बनने तक पकाएं.

बेसन का घोल मिलाएं: 1 तार की चाशनी बनते ही गैस धीमी करें और बेसन-घी का घोल थोड़ा-थोड़ा डालते हुए लगातार चलाते रहें.

गर्म घी डालकर पकाएं: अब बचा हुआ आधा कप गर्म घी थोड़ा-थोड़ा करके कड़ाही में डालते जाएं और चलाते रहें. जैसे-जैसे बेसन घी सोखेगा, उसमें झाग और जाली बनने लगेगी. जब मिश्रण कड़ाही छोड़ने लगे और जालीदार दिखे, तो तुरंत गैस बंद कर दें.

सेट करें और काटें: घी लगी थाली या मोल्ड में मिश्रण को तुरंत ढालें. 10 मिनट हल्का ठंडा होने पर चाकू से मनपसंद आकार में काट लें. पूरी तरह ठंडा होने पर सर्व करें!

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