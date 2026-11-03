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Makar Tarot Rashifal 3 November 2026: धैर्य से काम लें, साधारण बातों से प्रभावित नहीं हों

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 3 November 2026: वातावरण में सरलता बढ़ाएं. धैर्य से काम लें. साधारण बातों से प्रभावित नहीं हों. सूझबूझ से अपना पक्ष बनाए रखें. अनुशासन से कार्य करें. वाणी व्यवहार सहज बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करें.

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capricorn horoscope
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मकर
फाइव ऑफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए जरूरी कार्यों में सहमति बनाने पर जोर देने की सलाह वाला है. वाद विवाद व विरोध उभरने से कार्य प्रभावित हो सकता है. अन्य के साथ बहस से बचें. सहज व्यवहार बनाए रखें. घर का माहौल साधारण रहेगा. औरों की बातों में नहीं आएं. आशंका की भावना बनी रहेगी. प्रबंध कार्यों में सक्रियता बनाए रखें. सूझबूझ से लक्ष्य पाएं.

लोगों से तालमेल बनाए रखें. कारोबारी मामलों में आवश्यक भेंट व चर्चा बनाए रखें. भावनात्मक मामले अनियंत्रित रह सकते हैं. वातावरण में सरलता बढ़ाएं. धैर्य से काम लें. साधारण बातों से प्रभावित नहीं हों. सूझबूझ से अपना पक्ष बनाए रखें. अनुशासन से कार्य करें. वाणी व्यवहार सहज बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करें.

स्वास्थ्य: सेहत की अनदेखी न करें. छोटी बातों पर तनाव में न आएं. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं.

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आय के स्त्रोत बने रहेंगे, जोखिम टालें
घर में सहजता बढ़ाएंगे, विनम्र रहेंगे
उधार से बचे, खर्च को अनदेखा न करें
अपने दायित्वों को पूरा करेंगे, लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे
व्यर्थ बातों में समय देने से बचेंगे, सबको जोड़े रखने का प्रयास होगा

आर्थिक स्थिति: कारोबार पर नियंत्रण रखें. व्यावसायिक कार्यों को आगे बढ़ाएं. नजरिया स्पष्ट रखें.

रिश्ते: घर में समय दें. करीबियों की बातों को नजरअंदाज न करें. संबंधों में मदद का भाव रखें.

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