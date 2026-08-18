How To Make Coconut Milk: बिना मशीन घर पर ताजे नारियल से बनाएं गाढ़ा और क्रीमी कोकोनट मिल्क, आसान है तरीका

How To Make Coconut Milk: नारियल सिर्फ चटनी या मिठाई में स्वाद बढ़ाने वाली चीज नहीं है. इससे आप घर पर ऐसा गाढ़ा और क्रीमी कोकोनट मिल्क भी तैयार कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करी से लेकर खीर, स्मूदी और कई दूसरी डिशेज में किया जा सकता है. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप बाजार से कोकोनट मिल्क खरीद पाएं. अगर आप भी हर बार बाहर से कोकोनट मिल्क नहीं खरीदना चाहते हैं या खरीद नहीं पाते हैं, तो आप उसे घर पर ही आसानी से बना सकते हैं.



जी हां, आप कोकोनट मिल्क घर पर बहुत ही आसानी से और वो भी बिना किसी खास मशीन या ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं. आपको घर पर बाजार जैसा गाढ़ा, क्रीमी और फ्रेश कोकोनट मिल्क निकालने के लिए किसी महंगे सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं घर पर ही बाजार जैसा कोकोनट मिल्क कैसे तैयार किया जाए.

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बाजार से खरीदने की बजाय घर पर बनाएं कोकोनट मिल्क

आजकल बाजार में पैकेट और कैन वाला कोकोनट मिल्क आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास ताजा नारियल है तो इसे घर पर बनाना काफी आसान है. घर पर तैयार किया गया कोकोनट मिल्क ताजे नारियल से निकाला जाता है और इसे अपनी जरूरत के हिसाब से गाढ़ा या पतला किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल साउथ इंडियन करी, चावल, मिठाई, चटनी, स्मूदी और कई तरह की ग्रेवी में किया जा सकता है.



कोकोनट मिल्क के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए?

2.5 कप कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल

3-4 कप सामान्य तापमान का पानी

मलमल का कपड़ा या चीजक्लॉथ

बारीक छलनी

मिक्सर ग्राइंडर

गाढ़ा कोकोनट मिल्क निकालने का तरीका

1. सबसे पहले ताजे नारियल का सफेद हिस्सा निकालकर उसे बारीक कद्दूकस कर लें. अब इसे मिक्सर जार में डालें और करीब 1 कप पानी मिलाकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पीसें.

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2. अब इस मिश्रण को मलमल के कपड़े या बारीक छलनी से छान लें. नारियल के गूदे को चम्मच से अच्छी तरह दबाएं, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा दूध निकल जाए. इससे जो पहला दूध निकलेगा, वो सबसे गाढ़ा और क्रीमी होगा.

3. जब आप मिश्रण को छान लें तो उसके बाद बचे नारियल के गूदे को फेंकने की जरूरत नहीं है. इसे दोबारा मिक्सर में डालें और 1 से 1.5 कप पानी मिलाकर फिर से ब्लेंड करें. दोबारा छानने पर आपको पतला कोकोनट मिल्क मिलेगा.

4. अगर चाहें तो इसी गूदे को एक बार और ब्लेंड करके तीसरी बार भी दूध निकाला जा सकता है. इस तरह एक ही नारियल से अलग-अलग गाढ़ापन वाला कोकोनट मिल्क तैयार हो जाता है.

सबसे गाढ़े और पतले दूध का अलग-अलग करें इस्तेमाल

पहली बार निकला गाढ़ा कोकोनट मिल्क करी और मिठाई जैसी डिश में आखिर में डालना अच्छा रहता है. दरअसल, अगर आप गाढ़े कोकोनट मिल्क को तेज आंच पर गर्म करते हैं तो वो फट जाता है. ऐसे में गाढ़े कोकोनट मिल्क को हमेशा मिठाई में ही इस्तेमाल करना सही रहता है.



वहीं दूसरा और तीसरा, यानी पतला कोकोनट मिल्क, करी, ग्रेवी और चावल जैसी डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है.

बचा हुआ नारियल भी आएगा काम

कोकोनट मिल्क निकालने के बाद बचा नारियल का गूदा भी बेकार नहीं जाता. इसे पैन या ओवन में हल्का भूनकर सुखा लें और फिर पीस लें. इससे घर पर नारियल का आटा तैयार किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल केक, कुकीज और ब्रेड जैसी चीजों में किया जा सकता है.

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कितने दिन तक रख सकते हैं?

अगर कोकोनट मिल्क तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है तो इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करना अच्छा रहता है. ताजा बनाया हुआ कोकोनट मिल्क करीब 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

ताजा नारियल न हो तो क्या करें?

अगर ताजा नारियल मौजूद नहीं है तो बिना चीनी वाले सूखे कद्दूकस किए नारियल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे ब्लेंड करने से पहले कुछ घंटे गुनगुने पानी में भिगोना अच्छा रहता है. हालांकि ताजे नारियल से निकले दूध का स्वाद और खुशबू अलग और ज्यादा फ्रेश होती है.

इन डिशेज में कोकोनट मिल्क डालकर बढ़ाएं स्वाद

घर का बना कोकोनट मिल्क करी, नारियल वाले चावल, रसम, चटनी और साउथ इंडियन ग्रेवी में इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इसे स्मूदी, मिल्कशेक, चिया पुडिंग या सीरियल में भी मिलाया जा सकता है. यानी एक बार बनाकर रखें तो इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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