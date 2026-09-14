scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेंगलुरु के 90 से ज्यादा अस्पतालों में कैंसर की नकली दवा की सप्लाई, बड़े रैकेट का खुलासा

बेंगलुरु में कैंसर और अन्य क्रिटिकल दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. जांचकर्ताओं को शक है कि यह नेटवर्क अस्पतालों, क्लीनिकों और मेडिकल दुकानों को नकली कैंसर की दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं और ICU इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था.

Advertisement
X
अधिकारियों को यह भी शक है कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं को नए कंटेनरों में रीपैकेज किया जाता था. (सांकेतिक फोटो)
अधिकारियों को यह भी शक है कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं को नए कंटेनरों में रीपैकेज किया जाता था. (सांकेतिक फोटो)

बेंगलुरु में कैंसर और अन्य क्रिटिकल दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि शहर के 90 से ज्यादा अस्पतालों और क्लीनिकों में नकली या रीपैक्ड दवाइयां सप्लाई की गई थीं.

बेंगलुरु पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की संयुक्त जांच के बाद फार्मेसी के मालिक वीरेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है. वीरेश पर इस नेटवर्क का हिस्सा होने का शक है.

मिनर्वा सर्कल के पास कृपा हेल्थकेयर पर अधिकारियों की छापेमारी के बाद जांच में तेजी आई. वहां से बड़ी मात्रा में नकली दवाएं बरामद की गईं.

सम्बंधित ख़बरें

उमर खालिद की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग टली
उमर खालिद की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग टली, NLSIU ने बताई वजह
Bengaluru Fake cancer drugs racket.
बेंगलुरु में कैंसर की नकली दवा सप्लाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़
Karnataka child labour rescue
कर्नाटक में बाल श्रम के खिलाफ बड़ा एक्शन, 800 बच्चों का किया गया रेस्क्यू
घटना के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर प्रदर्शन. (Photo: Screengrabs)
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैम्पस में छात्रा से रेप की कोशिश, बवाल
धरती पर सूरज जैसी ऊर्जा की ओर भारत, PRAGYA का मिशन

जांचकर्ताओं को शक है कि यह नेटवर्क अस्पतालों, क्लीनिकों और मेडिकल दुकानों को नकली कैंसर की दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं और ICU इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था. 

बताया जा रहा है कि ये दवाएं कथित तौर पर लगभग 50 प्रतिशत छूट पर बेची जा रही थीं. जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस रैकेट में सस्ती दवाएं खरीदी जाती थीं और उन्हें अलग-अलग नामों से रीब्रांड करके ज़्यादा कीमत पर बेचा जाता था.

Advertisement

अधिकारियों को यह भी शक है कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं को नए कंटेनरों में रीपैकेज किया जाता था और उन पर नकली लेबल लगाए जाते थे. इनमें से कुछ लेबल कथित तौर पर जानी-मानी फार्मास्युटिकल कंपनियों की ब्रांडिंग जैसे दिखते थे.

मिनर्वा सर्कल के पास कृपा हेल्थकेयर के परिसर में मेडिकल दुकानों, अस्पतालों और क्लीनिकों में दवाएं भेजने से पहले स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के तौर पर काम करने का संदेह है.

जांचकर्ता अब यह पता लगा रहे हैं कि क्या इस संदिग्ध रैकेट का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था. शक है कि 15 से ज़्यादा मेडिकल रेप्रेज़ेन्टेटिव्स ने दवाओं के ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में भूमिका निभाई थी.

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (पश्चिम) और SIT के प्रमुख वामसी कृष्णा ने कहा कि नेटवर्क के पूरे दायरे का अभी पता लगाया जाना बाकी है. पुलिस दवाओं की आवाजाही और पैसे के लेन-देन का पता लगाने के लिए जांच के दौरान ज़ब्त किए गए बैंक ट्रांज़ैक्शन की जानकारी, खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज़ों की जांच कर रही है.

पुलिस को शक है कि वीरेश कुमार लगभग पांच साल से यह फर्म चला रहा था. जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उनका संबंध प्रशांत से था, जिसे वे मुख्य आरोपी और नेटवर्क का संदिग्ध सरगना बताते हैं. प्रशांत अभी फरार है और पुलिस टीमें उसे खोजने की कोशिश कर रही हैं. इस मामले में अभी तक केवल वीरेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मैंने कपड़े पहने थे', हीरो संग इंटीमेट होने पर मिली नफरत, बताया पोर्न शो, एक्ट्रेस बोली- और करूंगी... |
    भड़का चीन, कहा- ये केवल अमेरिका की साजिश, एंथ्रोपिक के CEO ने ऐसा क्या कहा? |
    'पाकिस्तान के साथ खेलना ही बंद करो...', ट्रॉफी विवाद पर BCCI को लेना होगा बड़ा फैसला, वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी का फूटा गुस्सा |
    पश्चिमी यूपी में दलित वोट साधेगी सपा, 15 नवंबर को आगरा में होगा बड़ा सम्मेलन |
    टैबलेट, मेडिकल इंश्योरेंस और... एडवोकेट्स को सीएम योगी की 3 बड़ी सौगात |
    Rajasthani Mawa Baati Recipe: सूजी डालकर घर पर बनाएं राजस्थानी स्टाइल मावा बाटी, खाते ही भूल जाएंगे दाल-बाटी चूरमा! |
    मोहम्मद कैफ पर केस, महिला ने शादी का झांसा देने का लगाया आरोप |
    खिड़की, कत्ल और दूरबीन! व्हीलचेयर पर बैठे शख्स ने कैसे सुलझाई मर्डर मिस्ट्री |
    Viral Jokes: 12 साल बाद जेल से लौटे पति से पत्नी का सवाल सुन ठहाके लगाएंगे आप! |
    'अगर मेरे बेटे से प्यार है तो मर जाओ', महिला ने दी धमकी... 12वीं की छात्रा ने कर लिया सुसाइड!
    Advertisement