scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कुछ नया करने का प्रेशर! सोशल मीडिया के फेर में कैसे फंसा Gen Z?

जेन जी एक ऐसी जेनरेशन है जो हर वक्त कुछ न कुछ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करना चाहती है. फिर चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल या उसकी इच्छाएं हो वो लगातार कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करने में व्यस्त रहती है. लेकिन यही आदत बहुत बार जेन जी ऊपर भार बनने लगती है और उसे दबाव महसूस करवाती है. जहां वो लगतार प्रोडक्टिव बन रहना चाहता है.

Advertisement
X
क्यों लगातार प्रेशर में जी रहा है जेन-ज़ी?
क्यों लगातार प्रेशर में जी रहा है जेन-ज़ी?

जेनरेशन कोई भी हो हमेशा लोगों के ऊपर बेहतर करने का दबाव रहा है. कल से बेहतर आज और आज से बेहतर आने वाले कल के लिए. ये हमारी सोसायटी में आगे बढ़ने के लिए एक मापदंड बना दिया गया है. हमेशा कुछ न कुछ करते रहना. खुद को बेहतर की तरफ लेकर जाना. और जेन जी अब इस कल्चर का हिस्सा है. बल्कि जेन जी ने इस प्रोडक्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट को बहुत सीरियसली अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है. 

आज की तारीख में जेन जी एक साथ बहुत काम करना चाहते हैं, अंग्रेजी में कहे तो मल्टी टास्किंग. आज का जेन जी घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के लूप में नहीं फंसा है. वो इससे आगे बढ़ कर अपने लिए चीजें और बेहतर करना चाहता है. और इसीलिए उस पर लगातार हर वक्त कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करने का प्रेशर बना रहता है.

इस प्रेशर के सबसे बड़े कारणों में से एक है सोशल मीडिया

सम्बंधित ख़बरें

Gen z capsule fashion trend
कम कपड़ों में ज्यादा आउटफिट, क्या है Gen Z का 'कैप्सूल वॉर्डरोब' ट्रेंड?
क्या मिलेनियल्स के आदतों को जेन जी ने अपनाया?
जिन चीजों को मिलेनियल्स में क्रिंज कहती थी Gen Z, अब खुद कर रही वही काम
जेन जी के वर्क कल्चर से क्या बॉसेज हो रहे है परेशान?
बॉस की इस बात पर Gen Z एम्प्लॉय ने कैलकुलेटर से बता दिया हिसाब
क्या जेन जी का फैशन कलेक्शन है काफी कूल?
बोहो स्टाइल से Y2K फैशन तक, Gen Z के ट्रेंडी वॉर्डरोब में ये कपड़े है जरूरी
24 घंटे खत्म होने के 2 मिनट पहले जेन जी ने दिया किराया
सुबह 8 बजे मकान मालिक ने मांगा किराया, Gen Z ने रात 11:58 बजे दिया रेंट

जेन जी की हमेशा कुछ प्रोडक्टिव करने और आगे निकलने की चाहत कभी-कभी प्रेशर में तब्दील हो जाती है. रोज सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना और देखना कौन अपनी लाइफ में क्या और कितना बेहतर कर रहा है, ये भी एक कारण है इस प्रेशर का. जब हम लगातार लाइफ में किसी को आगे बढ़ते और बेहतर करते हुए देखते हैं, तो हम अपनी तुलना उस व्यक्ति से करने लगते हैं. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सच्चे कर्मचारी नहीं देखते घड़ी', बॉस की बात पर Gen Z एम्प्लॉय ने कैलकुलेटर से बता दिया हिसाब

आराम करते हुए भी लगता है कुछ करना चाहिए

जेन जी ऐसी दुनिया में बढ़ी हुई है, जहां सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी काफी व्यवस्थित और सफल दिखाई देती है. कोई सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर रहा है, कोई नई स्किल सीख रहा है, कोई अपने करियर पर काम कर रहा है, तो कोई साइड बिजनेस शुरू कर चुका है. ऐसे में अपनी आम जिंदगी भी कम लगने लगती है.

‘कुछ नहीं किया’ वाला स्ट्रेस

जेन जी के लिए प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ नौकरी या पढ़ाई नहीं है. दिन में किताब पढ़ना, जिम जाना, खाना बनाना, नई चीज सीखना या अपने करियर के लिए कुछ करना भी प्रोडक्टिव होने का हिस्सा बन गया है.

इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर दिन में इनमें से कुछ नहीं किया, तो लगता है कि पूरा दिन खराब हो गया. यानी आराम भी तभी अच्छा लगता है, जब उससे पहले कुछ हासिल किया हो.

जेन जी के लिए शायद सबसे जरूरी बदलाव यही है कि प्रोडक्टिविटी को हर दिन की उपलब्धियों से जोड़ने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से देखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर हत्या की साजिश! रंजिश के चलते सर्वेश को ट्रैप में फंसाकर किया मर्डर, नदी में फेंकी लाश |
    नाइजीरिया में बड़ा विमान हादसा, सैन्य विमान क्रैश होने से सभी 32 लोगों की मौत |
    ज्यादा आएगा बिजली बिल! समझ लें ये लोड का सिस्टम, नहीं तो ज्यादा देने होंगे पैसे |
    राजनीतिक घराने की बहू बनेगी कपूर खानदान की बेटी, रिश्ता हुआ पक्का, कब होगी ग्रैंड वेडिंग? |
    क्या है अंगारक योग और इसका आपकी राशि पर असर? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    आशिक ने हाथ पकड़े, बीवी ने पैर... और घोंट दिया शौहर का गला! अब कब्र से बाहर आएगा मेरठ की 'कातिल' हसीना का सच |
    Palak Paratha: पालक देख मुंह बनाते हैं बच्चे? आटे में गूंथकर बनाएं हरा-भरा पालक पराठा, एक की जगह खाएंगे 4 |
    अचार के वीडियो भेजते-भेजते आया बिजनेस का आइडिया, 2 दोस्तों ने नौकरी छोड़ खड़ी कर दी 81 करोड़ की कंपनी |
    अमेठी में नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर रेप, आरोपी फरार |
    सुबह 8 बजे मकान मालिक ने मांगा किराया, Gen Z ने रात 11:58 बजे दिया रेंट, बोला- तारीख अभी खत्म नहीं हुई
    Advertisement