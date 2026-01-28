10 हजार कदम से फिटनेस मिलती है तो 20,000 स्टेप्स रोज चलने से क्या होगा? शरीर में होने लगेंगे ये चौंकाने वाले बदलाव

पैदल चलना लो-इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है जिसके कई फायदे होते हैं. पैदल चलने से काफी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, वजन कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, हार्ट डिजीज का जोखिम कम होता है. इसके अलावा पैदल चलने से पैर और कोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं. वैसे तो एक्सपर्ट हर उम्र के लोगों को पैदल चलने की सलाह देते हैं लेकिन आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में 10 हजार कदम चलने को एक पैमाना बना लिया गया है.

लेकिन क्या आपने सोचा है कि 10 हजार कदम रोजाना चलने से इतने फायदे होते हैं तो वहीं यदि आप रोज 20,000 कदम चलते हैं तो क्या फायदे हो सकते हैं? तो आइए उन फायदों के बारे में जान लीजिए.

पैदल चलने पर रिसर्च

2019 में JAMA न्यूरोलॉजी मैग्जीन में पब्लिश हुई रिसर्च के मुताबिक, रोजाना कुल 8,900 कदम चलने से कॉग्नेटिव हेल्थ में कम गिरावट दर्ज की गई थी.

यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में पब्लिश रिसर्च का कहना है कि रोजाना कम से कम 3967 कदम चलने से किसी भी कारण से मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है जबकि रोजाना 2337 कदम चलने से हार्ट डिजीज से मौत का जोखिम कम हो जाता है.यदि कोई 20 हजार कदम चलता है तो वो करीब 16 किलोमीट पैदल चलने के बराबर होंगे. लेकिन एक साथ इतनी दूरी तय करने की अपेक्षा आप दिनभर थोड़ा-थोड़ा चलें.

रॉयल सोसाइटी बी जर्नल के प्रोसीडिंग्स में पब्लिश रिसर्च में पाया गया था कि माइक्रो वॉक (छोटी-छोटी वॉक) लंबी पैदल वॉक की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक एनर्जी खर्च करती है, भले ही दूरी बराबर हो.

यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में पब्लइस रिसर्च में बताया गया था कि यदि कोई रोजाना 20 हजार कदम भी चलता है तो उसके फायदे लगातार बढ़ सकते हैं.

जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के सिसकारोन सेंटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में सहायक प्रोफेसर मैसीज बानाच का कहना है, रिसर्च बताती हैं कि आप जितना अधिक चलेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा. पैदल चलने के फायदे पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो.

20 हजार कदम के फायदे

20 हजार कदम चलने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है. रोजाना चलने से आपके मसल्स और जोड़ों की समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव होता है.

रोजाना पैदल चलने से हार्ट हेल्थ में सुधार होता है क्योंकि उससे आपको हार्ट पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए अच्छे से काम करने लगता है.

20 हजार कदम चलने से मसल्स और हड्डियों पर लगातार लेकिन कंट्रोल से भार आता है जिससे समय के साथ मसल्स और हड्डियों का घनत्व, लचीलापन बढ़ने लगता है.

20 हजार कदम चलने से काफी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है जो वजन और हार्ट रेट पर निर्भर करती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी की भी इतना पैदल चलने से 500 से 1000 कैलोरीज जरूर बर्न हो सकती हैं.

रोजाना 20 हजार कदम चलने से इंसुलिन सेंसेटिविटी में सुधार होता है जिससे ब्लड शुगर काफी अच्छी तरह से मैनेज हो जाती है और टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम भी काफी कम रहता है.

एक्सपर्ट कहते हैं कि पैदल चलने से डिप्रेशन कम होता है और आप ओवरथिंकिंग से बचते हैं. यदि किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शिकायत है तो उसके लक्षण कम हो सकते हैं.

