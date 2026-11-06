scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न्यूजीलैंड में प्यार, राजस्थान में शादी, फ्रांस से आई बारात ने लूटी महफिल

फ्रांस से दूल्हा बारात लेकर राजस्थान के संगरिया पहुंचा तो शादी में विदेशी मेहमानों की भी खूब रौनक रही. दिव्या ज्योति और रोमेन की मुलाकात न्यूजीलैंड में हुई थी. दोनों परिवारों की सहमति के बाद यह शादी राजस्थान में हुई.

Advertisement
X
एक-दूजे के हुए दिव्या ज्योति और रोमेन. (Photo:ITG)
एक-दूजे के हुए दिव्या ज्योति और रोमेन. (Photo:ITG)

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में एक शादी इन दिनों चर्चा में है. यहां फ्रांस से दूल्हा बारात लेकर पहुंचा. उसके साथ आए विदेशी मेहमान भी भारतीय शादी के रंग में रंगे नजर आए. राजस्थानी रस्मों के बीच दिव्या ज्योति ने फ्रांस के रोमेन के साथ शादी कर ली. दोनों की मुलाकात न्यूजीलैंड में हुई थी, जहां से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई.

दिव्या ज्योति सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी की बेटी हैं. उन्होंने ग्वालियर से बीटेक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद गुरुग्राम में आईबीएम और नोएडा में एचसीएल में नौकरी की. आगे चलकर वह काम के सिलसिले में न्यूजीलैंड पहुंचीं. वहीं उनकी मुलाकात फ्रांस के रहने वाले रोमेन से हुई. रोमेन मैकेनिकल इंजीनियर हैं.

न्यूजीलैंड में हुई मुलाकात, संगरिया में शादी

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गुर्जर की पत्नी नैना धानका की जीत बनी चर्चा का विषय.(Photo:ITG)
Love मैरिज करके आई बहू ने हराए 11 उम्मीदवार, बनी गांव की सरपंच
swift car hit vehicles
रिवर्स गियर में दौड़ती रही बेकाबू कार, गिरते-उठते जान बचाकर भागे लोग
1.23 लाख रुपये किलो की ‘त्योहार अशर्फी’, जानें डिटेल्स
Jaipur lights up in Diwali colours
रामसेतु से लेकर 300 साल पुरानी विरासत तक, जयपुर की खास दिवाली लाइटिंग
explosion at illegal firecracker factory in Nagaur
नागौर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 लोगों की दर्दनाक मौत

न्यूजीलैंड में मुलाकात के बाद दिव्या और रोमेन एक-दूसरे को पसंद करने लगे. धीरे-धीरे दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया. इस रिश्ते को दोनों परिवारों की सहमति भी मिल गई. इसके बाद शादी के लिए राजस्थान के संगरिया को चुना गया.

विदेशी मेहमानों ने लिया राजस्थानी शादी का मजा

शादी में फ्रांस से रोमेन के साथ कई विदेशी मेहमान भी पहुंचे. उन्होंने भारतीय शादी की रस्मों में हिस्सा लिया और समारोह का आनंद उठाया. विदेशी बारातियों की मौजूदगी ने इस शादी को खास बना दिया. संगरिया में हुई इस शादी में एक तरफ राजस्थानी परंपराएं दिखीं, तो दूसरी तरफ अलग-अलग देशों से आए लोगों का मिलन भी देखने को मिला.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वैभव सूर्यवंशी के बिना बिहार बेहाल... कप्तान बदलने पर भी नहीं थमा हार का सिलसिला, रणजी ट्रॉफी में कैसे बदलेगी तस्वीर |
    Dhanteras 2026: आज है धनतेरस, सोना-चांदी खरीदने से पहले जान लें शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय |
    फ्रांस में प्रदर्शन के बाद पेरिस में रात को दिखा अलग नजारा, झांकियों और मशालों से जगमगाया नेशन स्क्वायर |
    सोशल मीडिया पर CM योगी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले पर FIR, हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज |
    सैलरी बढ़ी नहीं, महंगाई आसमान पर... फ्रांस में फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरे 6 लाख लोग |
    Aaj Ka Panchang, 6 November 2026: आज धनतेरस है, जानें अभिजित मुहूर्त और राहुकाल |
    Aaj ka Rashifal 6 November 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 6 November 2026: मीन राशि वालों को आज करियर के क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 November 2026: कुंभ राशि वाले आज वाहन सावधानी से चलाएं, जरूरी टिप- कम बोलें |
    Aaj Ka Makar Rashifal 6 November 2026: मकर राशि वालों को आज भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करें ये एक उपाय
    Advertisement