Aloo Paratha Without Stuffing: बार-बार फट जाते हैं आलू के पराठे? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की आसान ट्रिक से बिना स्टफिंग भरे बनाएं

Aloo Paratha Without Stuffing: सुबह के नाश्ते में आलू का पराठा मिल जाए तो बच्चों से लेकर बड़ों समेत पूरा परिवार खुश हो जाता है. आलू के पराठे खाने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं, उतना ही मुश्किल इसे बनाना होता है. दरअसल, आलू का पराठा बनाने वाले ज्यादातर लोगों की हमेशा यही शिकायत रहती है कि आलू की स्टफिंग भरने के बाद पराठा बेलते समय फट जाता है. इससे न सिर्फ पराठा खराब दिखता है, बल्कि तवे पर सेंकते समय भी काफी दिक्कत होती है. क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? अगर हां, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.



मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने आलू के पराठा बनाने का एक बेहद ही अनोखा और आसान तरीका बताया है. इस तरीके में आपको आलू की स्टफिंग भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. अब स्टफिंग नहीं भरी जाएगी, तो फटने का चांस ही खत्म हो जाता है. इस तरीके से बने पराठे बेहद मुलायम, पतले और स्वादिष्ट बनते हैं. यही वजह है कि इन्हें 'रेशमी आलू पराठा' कहा जाता है. चलिए जानते हैं कैसे आलू की स्टफिंग भरे बिना आलू के पराठे बनाए जा सकते हैं.



इंग्रेडिएंट्स:

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3-4 उबले हुए आलू

1 कप गेहूं का आटा

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स

1 छोटा चम्मच जीरा

1 छोटा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

सेंकने के लिए घी या तेल

बनाने का तरीका:



1. सबसे पहले उबले हुए आलुओं को कद्दूकस कर लें. अब इसमें गेहूं का आटा, नमक, चिली फ्लेक्स, जीरा, हरी मिर्च और हरा धनिया डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर सॉफ्ट आटा गूंथ लें.

2. इसके बाद गुथे हुए आटे को 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. आटे को रेस्ट के लिए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाएगा और पराठे बेलना आसान होगा.

3. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और हल्के हाथ से पतले पराठे बेल लें. गर्म तवे पर पराठा डालें और दोनों तरफ घी या तेल लगाकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेंक लें.



4. गरमा-गरम रेशमी आलू पराठे को दही, अचार, हरी चटनी या मक्खन के साथ परोसें. अगर आप चाहते हैं कि फिर कभी आपको टूटते आलू के पराठों वाली परेशानी ना झेलनी पड़े, तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें.

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क्यों खास है ये रेशमी आलू पराठा?

इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अलग से आलू की स्टफिंग नहीं भरनी पड़ती. इससे पराठा बेलते समय फटता नहीं है और आसानी से तैयार हो जाता है. साथ ही हर बाइट में आलू और मसालों का स्वाद बराबर मिलता है. पराठे इतने मुलायम बनते हैं कि बच्चे हों या बड़े, सभी इन्हें चाव से खाते हैं.

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