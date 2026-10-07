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Winter Hacks: महंगे स्वेटर और कोट पर उठ आए हैं रोएं, जानिए 2 मिनट में रोएं हटाने की सबसे आसान ट्रिक्स

Winter Hacks: सर्दियां आने वाली हैं और इसी के साथ कई लोगों ने गरम कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं. अक्सर गरम कपड़ों में रोएं उठ आते हैं जिससे वो पुराने और खराब दिखते हैं. यहां हम आपको इसे फिक्स करने के कुछ कमाल के ट्रिक्स बता रहे हैं.

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स्वेटर से ऐसे हटाएं लिंट (Photo: ITG)
स्वेटर से ऐसे हटाएं लिंट (Photo: ITG)

सर्दियों के मौसम में महंगे और ब्रांडेड स्वेटर, वूलन कोट या ब्लेज़र पहनना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन लगातार पहनने, घर्षण और गलत तरीके से धोने की वजह से इन कपड़ों पर छोटे-छोटे रोएं निकल आते हैं. रोएंदार कपड़े पहनने पर न केवल पुराने और भद्दे दिखते हैं, बल्कि उनकी चमक और सॉफ्टनेस भी खत्म हो जाती है.

कई बार लोग रोएं आने के डर से अपने पसंदीदा स्वेटर पहनना ही छोड़ देते हैं या महंगे कपड़ों को फेंक देते हैं. अगर आपके साथ भी यह परेशानी है, तो अब महंगे फैब्रिक शेवर या ड्राई क्लीनिंग पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. घर में रखी कुछ साधारण चीजों से आप 2 मिनट में सारे रोएं साफ करके अपने कपड़ों को बिल्कुल नया और चमकदार बना सकते हैं. आइए जानते हैं रोएं हटाने के सबसे आसान और असरदार देसी तरीके!

सामग्री और इस्तेमाल की विधि
जरूरी चीजें (रोएं हटाने के टूल्स):

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एक साधारण शेविंग रेजर (शार्प और सूखा)

एक प्यूमिस स्टोन (झांवा पत्थर)

वेलक्रो स्ट्रिप या डक्ट टेप (पैकिंग टेप)

बर्तन धोने वाला सूखा स्क्रैच ब्राइट (स्पंज का खुरदुरा हिस्सा)

एक कंघी (बारीक दांतों वाली)

रोएं साफ करने के आसान और सुरक्षित तरीके:

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शेविंग रेजर हैक (सबसे असरदार तरीका): अपने स्वेटर या कोट को किसी साफ और समतल जगह (जैसे मेज़ या बेड) पर बिल्कुल सीधा फैलाएं. अब एक हाथ से कपड़े को कसकर पकड़ें और दूसरे हाथ से शेविंग रेज़र को बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ चलाएं. देखते ही देखते सारे रोएं कटकर रेजर में आ जाएंगे और कपड़ा एकदम नया दिखने लगेगा.

डक्ट टेप या वेलक्रो का इस्तेमाल: अगर रोएं बहुत हल्के हैं, तो पैकिंग टेप (डक्ट टेप) को अपने हाथ में उल्टा लपेटें (चिपकने वाला हिस्सा बाहर रखें). अब इसे स्वेटर पर हल्के-हल्के थपथपाएं (टैप करें). सारे रोएं और धूल-धागे टेप पर चिपककर बाहर निकल आएंगे.

प्यूमिस स्टोन (झांवा पत्थर) से सफाई: पैरों की सफाई में इस्तेमाल होने वाले प्यूमिस स्टोन को स्वेटर या कोट के रोएंदार हिस्से पर एक ही दिशा में हल्के हाथों से रगड़ें. इसकी खुरदुरी सतह सारे उभरे हुए रोएं को खींचकर बाहर निकाल देती है.

बारीक दांतों वाली कंघी: स्वेटर को फ्लैट रखकर बारीक दांतों वाली प्लास्टिक की कंघी को हल्के दबाव के साथ कपड़े पर चलाएं. कपड़े के ऊपर उभरे हुए बबल्स कंघी के दांतों में फंसकर आसानी से अलग हो जाएंगे.

भविष्य में रोएं रोकने की ट्रिक (कपड़े धोने का सही तरीका): गर्म कपड़ों को हमेशा उल्टा करके धोएं. ऊनी कपड़ों को वाशिंग मशीन में धोने के बजाय हाथ से लिक्विड डिटर्जेंट में धोएं. मशीन में धोते समय जेंटल या वूलन मोड का ही इस्तेमाल करें, इससे कपड़ों के बीच घर्षण नहीं होता और रोएं नहीं आते.

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