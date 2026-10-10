Navratri Puja Ghar Decoration: बाजार की महंगी डेकोरेशन छोड़िए! घर में रखी साड़ी पुरानी साड़ी-दुपट्टों से सजाएं माता रानी का दरबार, हर कोई रह जाएगा दंग

कल से नवरात्रि शुरू हो रही हैं और दिवाली का पर्व भी करीब है. ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि त्योहार के मौके पर घर का मंदिर सजा-धजा और सुंदर नजर आए. सजा हुआ पूजा घर न केवल मन को शांति देता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी व माता रानी का आगमन भी कराता है.

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हालांकि, मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए महंगे शो-पीस, आर्टिफिशियल आइटम्स या ज्यादा पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप घर में मौजूद साधारण चीजों जैसे रंग-बिरंगे दुपट्टे, गेंदे के फूल, ताजे आम व अशोक के पत्ते, फेयरी लाइट्स और माटी के दीयों का स्मार्ट इस्तेमाल करके कम से कम सामान में अपने मंदिर को बेहद भव्य, रॉयल और डिवाइन लुक दे सकते हैं. आइए जानते हैं कम बजट और कम सामान में मंदिर सजाने के सबसे आसान व खूबसूरत तरीके.

ताजे गेंदे के फूल और पत्तियों से बनाएं तोरण

सामग्री: पीले व नारंगी गेंदे के फूल, ताजे आम या अशोक के पत्ते और धागा.

सजावट का तरीका: ताजे गेंदे के फूलों और आम के पत्तों को पिरोकर एक सुंदर तोरण बनाएं और इसे मंदिर के प्रवेश द्वार या फ्रेम पर लगाएं. मंदिर के किनारों पर ऊपर से नीचे लटकती हुई फूलों की लड़ियां लगाएं. पत्तियों का हरा रंग और फूलों का नारंगी-पीला रंग मंदिर को प्राकृतिक ताजगी और खुशबू से भर देता है.

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ऐसे करें मंदिर की लाइटिंग

सामग्री: पीली फेयरी राइस लाइट्स, या घर में मौजूद पुरानी लाइट्स और पीतल/माटी के दीये.

सजावट का तरीका: बैकड्रॉप पर्दे के पीछे या फूलों की लड़ियों के साथ पीली लाइट्स को लपेटें. आरती के समय मंदिर की शेल्फ पर माटी या पीतल के दीयों को कतार में जलाकर रखें. पीली रोशनी जब फूलों और मूर्तियों पर पड़ती है तो मंदिर में एक दिव्य और भक्तिमय आभा बन जाती है.

फूलों की पंखुड़ियों और दीयों से बनाएं सुंदर रंगोली

सामग्री: गुलाब की लाल पंखुड़ियां, गेंदे के पीले/नारंगी फूल, थोड़ा-सा आटा/रोली और 4-5 दीये.

सजावट की विधि: मंदिर के फर्श या चौकी के सामने रोली या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियों से गोल रंगोली तैयार करें. रंगोली के बीच में और चारों कोनों पर एक-एक जलता हुआ दीया रखें. यह बिना किसी झंझट के बहुत ही साफ-सुथरी और मनमोहक लगती है.

बर्तन में पानी भरकर रखें फूल और मोमबत्तियां

सामग्री: पीतल, कांस्य या कांच का बड़ा बाउल, पानी, ताजे फूल और फ्लोटिंग कैंडल्स (तैरने वाली मोमबत्तियां).

सजावट की विधि: मंदिर की चौकी के नीचे एक तरफ या कोने में उरली में साफ पानी भरें. इसमें गेंदे और गुलाब की पंखुड़ियां फैलाएं और बीच में 2-3 जलती हुई फ्लोटिंग कैंडल्स रख दें. यह छोटा-सा कॉर्नर डेकोर आपके पूरे पूजा घर के लुक को बेहद एलिगेंट और प्रीमियम बना देता है.

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रंग-बिरंगे दुपट्टों और साड़ियों से बनाएं बैकड्रॉप

सामग्री: घर में रखे बांधनी, लहरिया या गोटा-पट्टी वाले पुराने पीले/लाल/गुलाबी दुपट्टे या सिल्क की साड़ी और सेलो टेप/पिन.

सजावट की विधि: मंदिर के पीछे की दीवार पर 2 से 3 रंगों के चटख (ब्राइट) दुपट्टों को पर्दे की तरह वर्टिकल (ऊपर से नीचे) लटकाएं. बीच में हल्का-सा प्लेट्स बनाकर पिन कर दें. यह सिंपल-सा बैकड्रॉप पूरे मंदिर के माहौल को तुरंत किसी भव्य पंडाल जैसा वाइब्रेंट और फेस्टिव लुक दे देता है.

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