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Chimney Cleaning Tips: खाना बनाते वक्त धुएं और तेल से गंदी हो गई किचन की चिमनी? बिना उतारे और खोले ऐसे करें साफ

Chimney Cleaning Tips: अगर आप भी दिवाली से पहले किचन की चिमनी को साफ करना चाहते हैं तो यहां हम आपको सबसे आसान तरीका बता रहे हैं जिससे आपको इसे बिना खोले और उतारे साफ कर सकते हैं.

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दिवाली से पहले ऐसे साफ करें किचन चिमनी (Photo: ITG)
दिवाली से पहले ऐसे साफ करें किचन चिमनी (Photo: ITG)

रसोई में रोजाना बनने वाले स्वादिष्ट पकवानों को बनाते वक्त निकले धुएं और तेल को सोखते-सोखते किचन की चिमनी अंदर से बेहद गंदी और चिपचिपी हो जाती है. चिमनी के फिल्टर्स पर तेल की इतनी मोटी परत जम जाती है कि कई बार इसे खींचकर बाहर निकालना या खोलना बहुत मुश्किल और झंझट भरा काम लगने लगता है.

अगर आप भी चिमनी को बिना उतारे और बिना खोले आसानी से साफ करना चाहती हैं तो कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स अपना सकती हैं. इससे न सिर्फ आपकी मेहनत बचेगी, बल्कि चिमनी बिल्कुल नए जैसी चमक उठेगी. आइए जानते हैं इसे बिना खोले साफ करने की सबसे असरदार विधि. 

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2 बड़े चम्मच कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा

1 बड़ा चम्मच सिरका या नींबू का रस

1 कप उबलता हुआ गरम पानी (एक बड़े बर्तन या पतीले में)

डिशवॉश लिक्विड और पुराना स्क्रबर

एक बाल्टी या स्प्रे बोतल

साफ करने की शॉर्ट विधि:

चिमनी के नीचे एक बड़ा पतीला रखें जिसमें पानी, सिरका और बेकिंग सोडा (या कास्टिक सोडा) डालकर अच्छी तरह उबाल लें. चिमनी की गैस चालू कर दें और हाई स्पीड पर चलाएं. उबलते पानी की भाप जब चिमनी के अंदर जाएगी, तो महीनों पुरानी जमी हुई जिद्दी चिकनाई पिघलकर अपने आप नीचे टपकने लगेगी.

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एक स्प्रे बोतल में गरम पानी, थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड और सिरका मिलाकर घोल तैयार कर लें.

चिमनी के फिल्टर्स और बाहरी हिस्सों पर इस घोल को अच्छी तरह स्प्रे कर दें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चिकनाई और ढीली हो जाए.

अब एक गीले सूती कपड़े या माइक्रोफाइबर क्लॉथ से चिमनी के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को अच्छी तरह पोंछ लें. कोने-कोने की गंदगी साफ करने के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं.

अंत में एक साफ सूखे कपड़े से चिमनी को पूरी तरह पोंछकर सुखा लें. बिना खोले और बिना उतारे आपकी किचन की चिमनी बिल्कुल नए जैसी चमक उठेगी.

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