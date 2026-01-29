Pahadi Gahat Dal Paratha: नाश्ते में बनाएं पहाड़ों की मशहूर गहत दाल के पराठे, खाने से मिलेंगे ये बेमिसाल फायदे

मौसम ने एक बार फिर करवट बदल दी है और बारिश ने फिर से ठंड बढ़ा दी है.इस मौसम में रजाई के अंदर से बाहर निकलने का मन नहीं करता है और गर्मागरमा खाने के क्रेविंग होती है. सर्दियों में ताजी सब्जियां और फल मार्केट में भरपूर मिलते हैं और साथ ही सर्दियों के सीजन में लोग पराठे बनाकर खूब खाते हैं. आलू, गोभी और मूली के पराठे तो आपने कई बार खाएं होंगे, लेकिन क्या आपने पहाड़ी दाल गहत के पराठ खाएं हैं.

यह दाल सर्दियों के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है, खाने में टेस्टी और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है. उत्तराखंड की इस मशहूर दाल गहत की दाल को आमतौर पर हॉर्स ग्राम और कुलथी के नाम से भी जाना जाता है.पीढ़ियों से पहाड़ी घरों में इस दाल को बनाकर खाया जा रहा है, इसके पारंपरिक महत्व और पोषण तत्वों की वजह से इसे उत्तराखंड के अलावा भी दूसरे प्रदेशों में लोग खाते हैं.

गहत दाल की तासीर कैसी होती है?

उत्तराखंड में सर्दियो के सीजन में गहत के दाल के पराठे अक्सर बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है. इसलिए इसे सर्दियों का सुपरफूड भी कहा जाता है. तासीर गर्म होने की वजह से इसे खाने से सर्दी-जुकाम दूर करता है और ठंड से भी राहत मिलती है.

सर्दियों में गहत दाल खाने के फायदे

ठाणे स्थित केआईएमएस अस्पताल की चीफ डायटीशियन अमरीन शेख के मुताबिक, गहत दाल में कई आम दालों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे यह खासतौर पर पेट भरने वाली और बेहतर डाइजेशन वाली होती है. आयरन, कैल्शियम और पॉलीफेनॉल का भी गहत दाल बेहतरीन सोर्स है और एनर्जी बढ़ाने, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने और गट हेल्थ के लिए यह बेहतर ऑप्शन है.

किडनी स्टोन में वाकई मदद करती है?

गहत दाल को लेकर कहा जाता है कि इसका पानी पीने से किडनी स्टोन से राहत मिलती है, इस बारे में चीफ डायटीशियन अमरीन शेख ने बताया कि शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि यह दाल मूत्र प्रवाह में सुघार करने और पथरी बनाने वाले पदार्थों को कम करने में काम आ सकती है, खासकर हाई ऑक्सीलेट लेवल से जुड़े मामलों में गहत की दाल मदद कर सकती है. भले ही इससे कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन इसे कभी भी किडनी स्टोन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं माना जा सकता है.

डायबिटीज मरीजों के लिए यह दाल फायदेमंद है?

डायबिटीज के मरीजों को यह सीधे कोई फायदा नहीं देती है. डॉक्टर शेख के अनुसार, गहत दाल धीरे डाइजेस्ट होती है और इसमें बाकी दालों की तुलना में ग्लूकोज को ज्यादा धीरे-धीरे फ्री करती है. यह स्लो डाइजेशन प्रोसेस के बाद शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करती है और इसे खाने से पूरे दिन शरीर में एनर्जी का लेवल हाई बनाए रखने में मदद मिलती है.

गहत दाल से हो सकते हैं ये नुकसान

डॉ. शेफ का कहना है कि गहत दाल एक बार में बहुत ज्यादा खाने से कुछ लोगों में पेट फूलने की समस्या हो सकती है, खासकर अगर उनका पेट पहले से ही सेंसिटिव हो.गहट दाल में नेचुरल प्यूरीन की मात्रा भी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए हाई यूरिक एसिड लेवल वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए.

कैसे बनाते हैं गहत दाल के पराठे

गहत दाल के पराठे बनाने की आसान रेसिपी शेफ संजीव कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी. अगर आप भी बारिश के बाद बढ़ती ठंड के बीच कुछ हेल्दी खाने के बारे में सोच रहे हैं. तो आप घर पर संजीव कपूर के स्टाइल में गहत दाल के पराठे बना सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स

¾ कप गहत दाल, जिसे 8-10 घंटे भिगोकर छान लें

1 चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

¾ कप अमचूर पाउडर

1½ कप आटा + छिड़कने के लिए

2 चम्मच तेल

2 चम्मच धनिया पाउडर

2 हरी मिर्च, कटी हुई

1 इंच अदरक, कटा हुआ

कटा हुआ लहसुन

कटा हुआ ताजा धनिया

देसी घी

कैसे बनाते हैं गहत दाल के पराठे

प्रेशर कुकर गरम करें, उसमें गहत दाल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, आमचूर और 2 कप पानी डालें. फिर ढक्कन लगाकर मीडियम गैस पर 3-4 बार प्रेशर निकलने तक पकाएं. प्रेशर पूरी तरह से खत्म होने के बाद ढक्कन खोलें.

एक कटोरे में गेहूं का आटा लें, 2 बड़े चम्मच तेल, नमक और पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. आटे को गूंथने के बाद उसे गीले मलमल के कपड़े से ढककर 10-15 मिनट के लिए अलग रख दें.

दाल का पानी निकालकर उसे हल्का मैश कर लें.धनिया पाउडर, बचा हुआ अमचूर पाउडर, बचा हुआ हल्दी पाउडर, बचा हुआ लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें.

आटे और स्टफिंग को बराबर हिस्सों में बांट लें, आटे की लोइयां बना लें और बीच में एक गड्ढा बना लें. तैयार मिक्सचर भरें और किनारों को इकट्ठा कर लें और फिर ठीक से बंद कर दें. फिर इसे मोटा-मोटा ही बेल लें. उसके बाद दोनों साइड से अच्छी तरह से घी लगाकर पराठा सेंक लें.

आप चाहे तो इसे चाय के साथ खा सकते हैं या फिर इसे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं.

