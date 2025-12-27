scorecardresearch
 
Chia Seeds In Water VS Milk: चिया सीड्स पानी में लें या दूध में? जानें वजन घटाने के लिए क्या है सबसे सही तरीका

Chia Seeds In Water VS Milk: पोषक तत्वों से भरपूर चिया सीड्स को भिगोकर खाने से इन्हें पचाना आसान हो जाता है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि वजन घटाने के लिए चिया सीड्स को पानी में भिगोकर लेना ज्यादा बेहतर है या दूध में.

वजन कम करने के लिए चिया सीड्स पानी में लें या दूध में? (Photo- Pixabay))
चिया सीड्स को सुपरफूड कहा जाता है. इनमें फाइबर, प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. यही वजह है कि यह फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, खासकर उन लोगों के बीच जो वजन घटाना चाहते हैं. लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि चिया सीड्स खाने का सही तरीका क्या है. कुछ लोग इन्हें पानी में भिगोकर पीते हैं तो कुछ लोग दूध में मिलाकर लेना पसंद करते हैं. इससे स्वाद तो बदलता ही है साथ ही इसका असर सेहत पर भी पड़ता है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि चिया सीड्स को किस तरह लेना ज्यादा हेल्दी है और क्यों.

पानी में भिगोए चिया सीड्स
चिया सीड्स को जब पानी में भिगोया जाता है तो ये जेल जैसी बनावट ले लेते हैं. इनका स्वाद हल्का होता है और इन्हें पीना आसान रहता है. पानी में भिगोए चिया सीड्स शरीर को फाइबर, थोड़ी हेल्दी फैट और कुछ जरूरी मिनरल्स देते हैं. इनमें अतिरिक्त कैलोरी या प्रोटीन नहीं जुड़ता, इसलिए इसे हल्का और वजन घटाने के लिए बेहतर ऑप्शन माना जाता है. 

दूध में भिगोए चिया सीड्स
वहीं दूध में भिगोने पर चिया सीड्स ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं और पुडिंग या स्मूदी जैसा एहसास देते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है. दूध में मिलाने से इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और थोड़ी मात्रा में फैट भी जुड़ जाता है. इससे चिया सीड्स से मिलने वाला पोषक तत्व बढ़ जाता है और यह पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ओवरईटिंग से बचाने में मदद करता है जो वजन बढ़ने की एक बड़ी वजह होती है.

डाइजेशन पर क्या फर्क पड़ता है?
चिया सीड्स में ऐसा फाइबर होता है जो जेल बना लेता है. पानी के साथ यह जेल हल्का रहता है और पाचन धीमा करता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है. दूध के साथ यह प्रोसेस थोड़ी भारी हो जाती है, क्योंकि दूध का प्रोटीन और फैट पचने में समय लेते हैं. यह लंबे समय तक एनर्जी दे सकता है लेकिन कमजोर डाइजेशन वालों के लिए भारी पड़ सकता है.

ब्लड शुगर पर असर
पानी में भिगोए चिया सीड्स ब्लड शुगर पर लगभग न्यूट्रल असर डालते हैं और साथ खाए गए खाने से शुगर के तेजी से बढ़ने को धीमा कर सकते हैं. वहीं, दूध में नेचुरल शुगर होती है और दूध के प्रकार के आधार पर इसमें फैट की मात्रा भी कम या ज्यादा हो सकती है. इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन और फैट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है लेकिन कुल असर मात्रा और समय पर निर्भर करता है.

वजन घटाने के लिए कौन बेहतर है?
चिया सीड्स खाने का कोई एक सही तरीका नहीं है. अपनी भूख, एनर्जी लेवल और डाइजेशन को समझकर चिया सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करें. चिया सीड्स खाने से वजन कम होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप दिन भर में कुल कितनी कैलोरी ले रहे हैं. 

