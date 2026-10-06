scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था कोर्ट की कार्यवाही, सरकारी बाबू पर लगा जुर्माना

कोर्टरूम में मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते एक सरकारी कर्मचारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया, जिसकी चर्चा हो रही है.

Advertisement
X
बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई. (Photo-ITG)
बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई. (Photo-ITG)

महाराष्ट्र के बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को एक सरकारी कर्मचारी मोबाइल से कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करते पकड़ा गया. कोर्ट में मौजूद बेंच ने उसे रोका तो उसने फोन से वीडियो हटाने की कोशिश की. मगर कोर्ट के IT विभाग ने डिलीट किया गया वीडियो भी बरामद कर लिया. इसके बाद कोर्ट ने मोबाइल जब्त करने के साथ उस पर ₹10 हजार का जुर्माना लगाया.

मामला उस समय सामने आया जब जस्टिस जीएस कुलकर्णी और डॉ. नीला गोखले की बेंच कोर्ट की कार्यवाही कर रही थी. बेंच की नजर पीछे की कतार में बैठे एक शख्स पर पड़ी. उसके मोबाइल का फ्लैश ऑन था और शक हुआ कि वह कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा है. पूछताछ में उसकी पहचान शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय में कर्मचारी दिलीप वाघ के तौर पर हुई. खास बात यह थी कि उस दिन उनका कोई मामला कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं था.

डिलीट किया वीडियो, फिर भी बच नहीं पाया

सम्बंधित ख़बरें

82 स्टूडेंट्स के बाल आधे काटे, तो मुख्याध्यापक निलंबित
82 Students. Half-Cut Hair Sparks Outrage, Principal Held Accountable Following Complaints Ignored
अनुशासन के नाम पर 82 छात्रों के आधे बाल काटे, शिकायत पर भी चुप रहा स्कूल
Petrol found in Sangli well
इस कुएं में पानी की जगह निकल रहा पेट्रोल, डर से लोगों की उड़ी नींद
Father Dies After 17-Year-Old Daughter.s Wooden Bat Attack Amid Family Dispute in Nagpur
नशे में पिता ने बेटी से की जबरदस्ती, विरोध में 17 वर्षीय बेटी ने बैट से मार डाला
Eknath Shinde
'नाम-निशान पर हमारा स्वाभाविक हक', सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील

पकड़े जाने के बाद वाघ ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग हटाने की कोशिश की. हालांकि, कोर्ट के IT विभाग ने फोन के डिलीट किए गए हिस्से से वीडियो बरामद कर लिया. इस पर कोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति इस तरह की रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश की जा सकती है. बेंच ने यह भी कहा कि कोर्ट में मौजूद व्यक्ति का व्यवहार ऐसा था, जैसे वह किसी बगीचे या सड़क किनारे बैठा हो.

Advertisement

लिखित अनुमति के बिना रिकॉर्डिंग पर रोक

बेंच ने साफ किया कि कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए लिखित अनुमति जरूरी है. बिना अनुमति रिकॉर्डिंग करना अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग को लेकर बनाए गए नियम 9.2 और 9.3 का उल्लंघन है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते वाघ की नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ज्यादा थी. बेंच ने सोशल मीडिया पर कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो को बिना अनुमति रिकॉर्ड कर साझा करने के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जताई.

दो हफ्ते में जमा करने होंगे ₹10 हजार

कोर्ट ने वाघ का मोबाइल जब्त करने का आदेश दिया. फोन में मौजूद निजी डेटा को रजिस्ट्रार (Judicial-I) और IT विभाग की मौजूदगी में मिटाया जाएगा. इसके बाद फोन को नष्ट किया जाएगा.

वाघ को दो हफ्ते के भीतर मुंबई स्थित हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव के पास ₹10 हजार जमा करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर रकम उनकी सैलरी से वसूल की जाएगी. कोर्ट ने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी हरकत हुई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ अवमानना की कार्यवाही भी हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ₹450 करोड़ का स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे इंतजाम... और प्लेटफॉर्म पर गोबर कर रहीं भैंसें! भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन का वीडियो |
    CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से ही लौटेगा भरोसा? देखें ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण |
    How to Make Mysore Pak: बाजार की मिलावटी मिठाई छोड़ें, एक कप बेसन को आधा कप घी में घोलकर बनाएं टेस्टी मैसूर पाक, हर कोई पूछेगा रेसिपी |
    मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था कोर्ट की कार्रवाई, सरकारी बाबू पर लगा जुर्माना |
    राहुल-प्रियंका गांधी धरने से हटाए गए, दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में लिया, देखें |
    झारखंड में फिर गरमाया JPSC विवाद, पूर्व CM रघुवर दास ने खड़े किए सवाल |
    शेख हसीना से सुलह करेंगे PM तारिक रहमान? BNP नेता बोले- आइडिया बुरा नहीं |
    अलीबाग में ED का बड़ा एक्शन, ₹336 करोड़ की जमीन अटैच, जय कॉर्प समेत कई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस |
    मछली खरीदने से पहले देख लें ये Video, ताजा दिखाने के लिए लगाया जा रहा सिंथेटिक रंग |
    CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका
    Advertisement