कर्नाटक में बड़ा हादसा टला! तकनीकी खराबी के बाद ट्रेनिंग विमान की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग

कालाबुरगी में एक ट्रेनिंग लाइट एयरक्राफ्ट ने तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की. विमान को सेडम रोड स्थित एयरपोर्ट के पास उड़द की फसल वाले एक खेत में सुरक्षित उतारा गया. उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी समस्या सामने आने के बाद दोनों ट्रेनी पायलटों ने तुरंत स्थिति संभाली और विमान को उतार दिया.

और पढ़ें

विमान में दो ट्रेनी पायलट सवार थे. तकनीकी समस्या का पता उड़ान के बीच में चला. इसके बाद पायलटों ने विमान को सुरक्षित तरीके से उस खेत में उतारा, जहां उड़द की फसल बोई गई थी. दोनों ट्रेनी पायलट सुरक्षित हैं और घटना में किसी के घायल होने या किसी की मौत की जानकारी नहीं है.

यह घटना एयरपोर्ट के पास सेडम रोड इलाके में हुई. विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद स्थानीय लोगों को खेत में विमान दिखाई दिया. अचानक खेत में विमान उतरने से स्थानीय लोग हैरान रह गए और मौके पर पहुंच गए.

दोनों पायलट सुरक्षित

यह घटना मदबूल पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई है. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ पहुंची. दोनों ट्रेनी पायलटों के सुरक्षित होने की जानकारी है. विमान में तकनीकी खराबी किस वजह से आई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. विमान से जुड़ी अन्य जानकारी और तकनीकी समस्या की प्रकृति के बारे में भी अभी और जानकारी का इंतजार है.

---- समाप्त ----