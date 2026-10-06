scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक में बड़ा हादसा टला! तकनीकी खराबी के बाद ट्रेनिंग विमान की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग

कालाबुरगी में तकनीकी खराबी के बाद एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की उड़द की फसल वाले खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. विमान में सवार दोनों ट्रेनी पायलट सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है. घटना मदबूल पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई.

Advertisement
X
कालाबुरगी में उड़द के खेत में ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग.
कालाबुरगी में उड़द के खेत में ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग.

कालाबुरगी में एक ट्रेनिंग लाइट एयरक्राफ्ट ने तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की. विमान को सेडम रोड स्थित एयरपोर्ट के पास उड़द की फसल वाले एक खेत में सुरक्षित उतारा गया. उड़ान के दौरान विमान में तकनीकी समस्या सामने आने के बाद दोनों ट्रेनी पायलटों ने तुरंत स्थिति संभाली और विमान को उतार दिया.

विमान में दो ट्रेनी पायलट सवार थे. तकनीकी समस्या का पता उड़ान के बीच में चला. इसके बाद पायलटों ने विमान को सुरक्षित तरीके से उस खेत में उतारा, जहां उड़द की फसल बोई गई थी. दोनों ट्रेनी पायलट सुरक्षित हैं और घटना में किसी के घायल होने या किसी की मौत की जानकारी नहीं है.

यह घटना एयरपोर्ट के पास सेडम रोड इलाके में हुई. विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद स्थानीय लोगों को खेत में विमान दिखाई दिया. अचानक खेत में विमान उतरने से स्थानीय लोग हैरान रह गए और मौके पर पहुंच गए.

दोनों पायलट सुरक्षित

यह घटना मदबूल पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई है. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ पहुंची. दोनों ट्रेनी पायलटों के सुरक्षित होने की जानकारी है. विमान में तकनीकी खराबी किस वजह से आई, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. विमान से जुड़ी अन्य जानकारी और तकनीकी समस्या की प्रकृति के बारे में भी अभी और जानकारी का इंतजार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कर्नाटक में बड़ा हादसा टला! तकनीकी खराबी के बाद ट्रेनिंग विमान की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग |
    पहले दोस्ती, फिर नजदीकी और चुपके से वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल खुला तो पुलिस भी रह गई हैरान, 40 से ज्यादा महिलाओं के वीडियो मिले |
    Nankhatai In Pressure Cooker: मेरठ की मशहूर नानखटाई अब घर पर बनाएं, कुकर में ऐसे तैयार होगी खस्ता और स्वादिष्ट मिठाई; आसान है तरीका |
    दिल्ली-NCR में हिली धरती, पूर उत्तर भारत में महसूस हुए भूकंप के झटके |
    एक तरफ ममता, दूसरी ओर खाकी का फर्ज! CM सिक्योरिटी में ड्यूटी, बच्चे को कलेजे से चिपकाए दिखी महिला सिपाही |
    'कहना क्या चाहती हैं...', INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च में भड़कीं जया बच्चन, कंगना ने कसा तंज |
    बृजभूषण सिंह के सामने समर्थक का अनोखा सपना, VIDEO हुआ वायरल |
    दीपक लोधी की मौत, प्राइवेट पार्ट काटने की मिस्ट्री... प्रेमानंद महाराज पर उठे सवाल को लेकर भक्तों ने क्या कहा? |
    सुबह मार्च, शाम को धरना और रात में हिरासत... CEC पर राहुल के मेगा प्रोटेस्ट में क्या-क्या हुआ? |
    ग्वालियर में बनेगा एशिया का पहला टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग जोन, अमित शाह करेंगे भूमि पूजन; पैदा होंगी 18000 नौकरियां
    Advertisement