Jokes: जब पापा ने कहा- 'सिगरेट लेते आना', बेटे ने किया ऐसा काम, पढ़ें मजेदार चुटकुले

Jokes in Hindi: हंसने-मुस्कराने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. साथ ही दिल की बीमारियों की संभावना कम होती है. इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का पिटारा, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.

> पापा - बेटा सिगरेट का पैकेट ले आ,
सही लाना चेक करके.
थोड़ी देर बाद
बेटा - ये लीजिए पापा.
पापा - इसमें एक कम क्यों है?
बेटा - चेक करके लाया हूं ना, इसलिए.

 

> एक अंकल ने सोनू से पूछा- पढ़ाई कैसी चल रही है? 
सोनू ने जवाब दिया- अंकल, समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, 
बाल्टी भर याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, 
चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब कर मर जाते हैं.

> पति- जरा अलामारी से फाइल लेती आना.
पत्नी- यहां तो कहीं फाइल नहीं दिख रही है.
पति- तुम तो हो ही अंधी, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकती, 
मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए मैं पहले ही ले आया था. 
अब पत्नी की कोई गलती हो तो बताओ…

 

> पत्नी- हाय राम आपके सर से खून क्यों निकल रहा है?
पति- मेरे एक दोस्त ने मुझे ईंट मार दी.
पत्नी- आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या?
पति- था न, उसकी बीवी का हाथ.
फिर क्या, पत्नी ने भी दो ईंट मार दी उसके सर पर.
अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है. 

> चप्पू उदास बैठा था.
गप्पू - क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो?
चप्पू - अरे यार पूछ मत, शादी से पहले मैंने भगवान से मांगा था कि अच्छी 'पकाने' वाली देना.
लेकिन, यार जल्दबाजी में 'खाना' बोलना ही भूल गया था.

 

> पत्नी अपनी सहेली से- पति से ज्यादा इज्जत, तो मुझे उसकी अलमारी के कपड़े देते हैं.
जब भी खोलती हूं दो- तीन तो पैरों पर ही गिर जाते हैं.

 

> एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से कहा - मां मैं इतना बड़ा कब हो जाउंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं?
मां ने बहुत प्यार से कहा - बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ

 

> मोहन दर्जी के पास गया और उससे पूछा- पैंट की सिलाई कितने की है?
दर्जी - 300 रुपए.
मोहन - और निक्कर की?
दर्जी - 100 रुपए.
मोह - तो फिर निक्कर ही सिल दो, बस लंबाई पैरों तक कर देना.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

