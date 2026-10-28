scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड: आपसी कहासुनी का ऐसा अंजाम, पति ने कुल्हाड़ी से ले ली पत्नी की जान

झारखंड में एक घरेलू विवाद ने इतना खतरनाक मोड़ ले लिया कि शख्स ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी जान ले ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
घरेलू विवाद में शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी (Representational)
घरेलू विवाद में शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी (Representational)

झारखंड में एक घरेलू विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया. पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक शख्स ने अपनी 35 साल की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में महिला की मौत हो गई. पुलिस ने बुधवार को घटना की जानकारी दी.

पुलिस ने आरोपी पति मंगिल सिंकू को हादसे की खबर मिलने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया. हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी मौके से बरामद कर ली गई है. जगन्नाथपुर पुलिस थाने के प्रभारी टिंकू कुमार दास ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात हुई. मृत महिला की पहचान सलमी सिंकू के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार देर रात मंगिल सिंकू और उसकी पत्नी सलमी सिंकू के बीच किसी घरेलू मुद्दे को लेकर झगड़ा हुआ था. विवाद के बाद मंगिल ने अपनी पत्नी पर हथियार से हमला कर दिया. हमले के दौरान सलमी सिंकू की मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

Jharkhand CM Hemant Soren
झारखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र, MMDR एक्ट और SIR पर चर्चा
mmch newborn body case two institutions sealed after cctv investigation
कुत्ते के मुंह में मिला नवजात का शव, झोले वाली दो महिलाओं पर शक
चक्रवात अर्नब का असर: रांची में KG से 12वीं तक की कक्षाएं सस्पेंड
Cyclone Arnab Track
दिल्ली-NCR तक पहुंचेगा 'अर्नब'? PAK की हवा से मिलकर लाएगा तबाही
स्टंट के दौरान बाइक में लगी आग.(Photo:Screengrab)
'मौत के कुएं' में बाइक से करतब दिखा रही थी युवती, अचानक लगी आग

वारदात के वक्त घर में ही थे ससुर

पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किस घरेलू मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था, इसकी सही वजह अभी सामने नहीं आई है. घटना के समय मृतका के ससुर घर के आंगन में सो रहे थे. पुलिस ने बताया कि उन्हें पति-पत्नी के बीच हुए विवाद की जानकारी नहीं थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 7 दिन पहले शहर कमाने आया था परिवार, एक शक और पति ने कर दी पत्नी की हत्या

वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. टीम ने वहां से महिला का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी मंगिल सिंकू को भी कुछ समय बाद पकड़ लिया गया.

थाना प्रभारी टिंकू कुमार दास ने कहा कि पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है, साथ ही विवाद की जड़ का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    DA Hike Update: महंगाई भत्ता 3% बढ़ा... अब सैलरी के साथ कितना मिलेगा एरियर? जानिए |
    'राहुल गांधी की बात मानते रहे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी', पदयात्रा में बोले BJP अध्यक्ष नितिन नवीन |
    3075 रुपये वाले FASTag ऐनुअल पास से कैसे अलग है 1500 रुपये वाला Toll Pass |
    इजरायल में त्रि‍शुंकु सरकार के आसार, बन सकते हैं क्या नए समीकरण? |
    हूतियों से UAE की कथित नज़दीकी पर अमेरिका की चेतावनी, क्या है पूरा मामला? |
    खुद से साड़ी पहनने में होती है परेशानी? करवा चौथ से पहले जान लें ये आसान तरीका, बिना किसी की मदद के 5 मिनट में होंगी तैयार |
    रणजी ट्रॉफी: पहले शतक, फ‍िर 'व‍िकेटों का छक्का'...सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान का जलवा, 35 साल बाद हुआ ऐसा |
    KBC: बजरंगबली की भक्त है रणबीर-आलिया की 4 साल की बेटी, अमिताभ बच्चन की आवाज में सुनती है हनुमान चालीसा |
    यूक्रेन पर रूस के हमले जारी, कैसे होगी शांति वार्ता? देखें दुनिया आजतक |
    'भारत मजबूत है, फिल्म धुरंधर देखिए!', ITBP चीफ के बयान पर भड़के अरुणाचल के मंत्री बलो राजा, खुद को कमजोर न बताने की दी सलाह
    Advertisement