scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए रिटर्न नॉर्मल है... मगर इससे व्यापारी को कितना नुकसान होता है?

ऑनलाइन शॉपिंग में जब ग्राहक सामान रिटर्न करता है तो उससे व्यापारी को काफी नुकसान होता है. ऐसे में जानते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है...

Advertisement
X
ऑनलाइन शॉपिंग में रिटर्न से ग्राहकों को नुकसान होता है. (Photo: Pexels)
ऑनलाइन शॉपिंग में रिटर्न से ग्राहकों को नुकसान होता है. (Photo: Pexels)

अगर सामान पसंद आ जाएगा तो रख लेंगे, नहीं तो वापस भेज देंगे. 3 मंगा लेते हैं, जो अच्छा लगेगा, वो रख लेंगे और बाकी वापस भेज देंगे. साइज का कंफ्यूजन है, दो मंगा लेते हैं, जो फिट आएगा, वो रख लेंगे, बाकि भेज देंगे. ऑनलाइन शॉपिंग करके वक्त अक्सर लोग इस तरह के तर्क देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सामान रिटर्न करना भले ही आपके लिए नॉर्मल हो, मगर सामान रिटर्न करने से उस व्यापारी को काफी नुकसान होता है, जो इसे आप तक भेजता है. तो आज समझने की कोशिस करते हैं कि व्यापारियों को सामान रिटर्न करने से काफी नुकसान होता है...

कैसे काम करता है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम?

एक सेलर पहले किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आईडी बनाता है. उसके बाद उसे कुछ लिस्टिंग मिलती है यानी सामान लगाने के लिए स्पेस. उसके बाद लोग ऑर्डर देना शुरू करते हैं. कपड़े के हिसाब से देखें  तो आपने ऑर्डर किया. व्यापारी के पास ऑर्डर पहुंचा. उसने कपड़े को पैक किया और लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए आपके घर भेज दिया. यहां व्यापारी के लिए खर्च सिर्फ कपड़े की कीमत तक सीमित नहीं है. पैकिंग मटेरियल लगा. 

सम्बंधित ख़बरें

बोरिंग काम ऑटोमेट करना पड़ा भारी, काम बना बड़ा सिरदर्द
underwater river
समंदर के नीचे बहती है ये नदी... धारा है इतनी तेज कि जहाज को कुचल दे
जंतर-मंतर से पहले कहां होते थे दिल्ली में धरने? जानें..
rooftop water tank pedestal
क्या होता है पेडेस्टल? जिसे पानी की टंकी के साथ लगाने की सलाह देते हैं प्लंबर
Dental Kit rate
7 रुपये का डेंटल किट... होटल में मिलने वाले आइटम कितने के आते हैं?

ऑर्डर को उठाने और आपके पते तक पहुंचाने की लॉजिस्टिक्स लागत लगी. प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के हिसाब से दूसरी सर्विस फीस भी होती है. फिर कपड़ा आपके घर तक पहुंचता है. जब आप इसे रिटर्न कर देते हैं तो कपड़े को फिर से वहां से लेना होगा, उसे सेलर तक पहुंचाना होगा. एक ही सामान की फिर से वो ही जर्नी होगी. लेकिन, आपको अपने पैसे पूरे वापस मिल जाते हैं. 

Advertisement

कैसे होता है नुकसान?

जब सामान रिटर्न होता है तो व्यापारी का पैकिंग, टैगिंग, बिल, प्रिंटआउट आदि का खर्चा व्यर्थ हो  जाता है. इसके बाद आपके घर भेजने का कूरियर या शिपिंग चार्ज देना होता है और प्लेटफॉर्म अपनी फीस लेता है. अगर कोई सामान रिटर्न करता है तो सामान वापस मगंवाने के भी पैसे लग जाते हैं. रिटर्न की स्थिति में व्यापारी का पैकिंग, शिपिंग, रिटर्न का खर्चा एक्सट्रा लग जाता है और पैसे पूरे रिटर्न करने होते हैं. रिटर्न की स्थिति में व्यापारी का माल ही नहीं आता जबकि काफी एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है. 

अगर व्यापारियों से बात करें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा नुकसान रिटर्न से ही होता है. उसमें सामान भी आ जाता है और नुकसान अलग से होता है. सामान ना बिके तो कम से कम नुकसान तो नहीं होता, इस स्थिति में तो नुकसान हो जाता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए रिटर्न नॉर्मल है... मगर इससे व्यापारी को कितना नुकसान होता है? |
    2 मिनट प्लैंक करना मुश्किल, 61 साल की महिला ने 5 घंटे तक किया... VIDEO |
    लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, इकाना स्टेडियम और प्लासियो मॉल के पास जलभराव, हेल्पलाइन नंबर जारी |
    यूक्रेन में फिर आसमान से बरसी आग! रूसी मिसाइल अटैक में अब 30 लोगों की गई जान |
    कभी डॉन, कभी फौजी, कभी सनकी पति... स्क्रीन पर नाना पाटेकर का दमदार ट्रांसफॉर्मेशन, हर रोल में छोड़ते गए छाप |
    नशा, नौकरी, शिक्षा और अस्पताल... पंजाब के मुद्दों पर BJP-AAP-कांग्रेस में बहस |
    अचानक आ जाए कार्डियक अरेस्ट... फिर क्या करें, ऐसे बच सकती है जान |
    लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़ीं आराधना मिश्रा, हिरासत में ली गईं |
    ‘अब करो कॉपी’ लिखकर SSB कैंप उड़ाने का AI Video इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, 24 घंटे में आरोपी पहुंचा जेल |
    Kele Ke Phool Ki Sabji: नाना पाटेकर को बहुत पसंद थी केले के फूल की सब्जी, घर पर बनाना है बहुत आसान
    Advertisement