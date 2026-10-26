scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नया घर बनवा रहे हैं? कब लगाना है पुट्टी और पीओपी

नए घर में पीओपी और पुट्टी लगाने का भी एक समय और तरीका होता है. कब और किस तरह की दीवार पर पुट्टी लगाई जाती है और कब पीओपी चढ़ाया जाता है. यह जानना बहुत जरूरी है. नहीं तो पेंट करने पर पपड़ी जमने और बबल्स की समस्या हो सकती है.

Advertisement
X
नए घर में प्लास्टर के बाद एक लंबे गैप पर पीओपी या पुट्टी लगाना बेहतर होता है (Photo - AI Generated)
नए घर में प्लास्टर के बाद एक लंबे गैप पर पीओपी या पुट्टी लगाना बेहतर होता है (Photo - AI Generated)

नया घर बनवाने के बाद उसे पेंट करवाना सबसे जरूरी काम होता है. लेकिन,  अंदर और बाहर की दीवारों पर प्लास्टर के बाद सीधे पेंट नहीं चढ़ाया जाता है. उससे पहले पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉल पुट्टी की कोटिंग की जाती है. अब समझना ये है कि नए घर में पीओपी और पुट्टी कब लगाना चाहिए. 

नया घर बनवाते समय प्लास्टर होने के कम से कम 15 से 28 दिन बाद पुट्टी या पीओपी  लगाने का काम शुरू होता है.  प्लास्टर के तुरंत बाद पुट्टी या पीओपी कराने की जल्दबाजी करने से दीवार के अंदर की नमी पेंट को खराब कर सकती है. इससे पपड़ी जमने, दरार आने और बबल्स बनने की समस्या हो सकती है.

ऐसे में यह समझना जरूरी है कि पुट्टी और पीओपी लगाने का सही समय और सही क्रम यानी सिक्वेंस क्या होता है. प्लास्टर होने के बाद दीवारों की कम से कम 8 से 10 दिनों तक दिन में दो बार पानी से अच्छी तरह तराई की जाती है. 

सम्बंधित ख़बरें

कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ज्यादा सोच-विचार नहीं करते. ( Photo: ITG)
बार-बार ऑनलाइन शॉपिंग करके सामान लौटाने वाले लोग कैसे होते हैं? 
अगर प्लेटफॉर्म ट्रेन के दरवाजे से काफी नीचे है, तो बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने या उतरने में ज्यादा परेशानी हो सकती है. ( Photo: ITG)
रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई एक जैसी क्यों रखी जाती है?
जानिए इस शराब की खासियत और इसमें अल्कोहल की मात्रा इतनी ज्यादा कैसे होती है. ( Photo: ITG)
इस शराब में 96% अल्कोहल! एक घूंट भी पड़ सकता है भारी
इन झुमकों ने सबसे भारी और सबसे बड़े झुमकों की जोड़ी के दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. ( Photo: Insta/ dubaisecret_)
सोने के झुमके या खजाना? 16.5 किलो सोने से बना अनोखा गहना
किताबों के मार्जिन के बारे में एक दिलचस्प सवाल यह भी है कि क्या पुराने समय में कागज को चूहों से बचाने के लिए किनारे खाली छोड़े जाते थे? ( Photo: ITG)
किताब-कॉपियों में क्यों छोड़ी जाती है मार्जिन? सैकड़ों साल पुराना है इतिहास

तराई पूरी होने के बाद दीवार को पूरी तरह सूखने के लिए 15 से 20 दिन तक छोड़ दिया जाता है. सर्दियों के मौसम में दीवारें देर से सूखती हैं, इसलिए ठंड में प्लास्टर के 1 महीने बाद ही काम शुरू करना बेहतर होता है. 

Advertisement

इसके बाद दीवार पर लगी एक्स्ट्रा सीमेंट या धूल को लोहे वाले ब्रश से रगड़कर साफ कर लिया जाता है.  यदि प्लास्टर में ज्यादा ऊबड़-खाबड़पन या बड़े गड्ढे हैं, तो दीवारों को समतल करने के लिए पहले 2 से 4 एमएम की पीओपी लेयर लगाई जाती है. अगर प्लास्टर पहले से बिल्कुल सीधा और चिकना है, तो सीधे स्टेप 2 यानी वॉल पुट्टी से काम शुरू किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: पीओपी और पुट्टी में क्या फर्क है? पुरानी दीवार पर किसका इस्तेमाल सही होगा

अगर पीओपी नहीं किया गया है और सीधे प्लास्टर पर वॉल पुट्टी करना है, तो इसके 2 कोट लगाए जाते हैं. यह दीवारों के बारीक छेदों को भरती है और उसे पेंट के लिए सुपर-स्मूथ बनाती है.

पुट्टी पूरी तरह सूखने के बाद प्राइमर का एक कोट लगाया जाता है. यह पुट्टी और पेंट के बीच मजबूत पकड़ बनाता है. इससे दीवारें पेंट कम सोखती हैं और चमक अच्छी आती है. प्राइमर सूखने के बाद आख़िर में मनपसंद रंग का पेंट लगाया जाता है.

यह भी पढ़ें: पहले प्राइमर लगाएं या पुट्टी? क्या है पेंट करने का सही प्रोसेस

इस तरह नए घर की दीवारों और छतों को प्लास्टर के बाद कैसे पेंट करना है. यह समझा जा सकता है. कब पीओपी लगाना है और कब पुट्टी इस्तेमाल करना है. नए प्लास्टर पर इन्हें लगाने का समय क्या होना चाहिए. इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नया घर बनवा रहे हैं? कब लगाना है पुट्टी और पीओपी |
    जामिया में 20 साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, प्रदर्शन के बाद प्रशासन का ऐलान |
    माणा पास से औली तक 100 माइल्स की दौड़, सीएम धामी ने किया अल्ट्रा रन का ऐलान |
    इजरायल में चुनाव के लिए विदेशों से लौटे नागरिक, नेतन्याहू-गादी में कड़ी टक्कर |
    Budh Asta 2026: अस्त हो गए बुध, त्योहारों के बीच 4 राशियों में पड़ सकता है धन का अकाल |
    'ये क्या राष्ट्रपति है...', स्टेज पर खड़े ट्रंप की घटिया हरकत, हो रही थू-थू |
    चीन से Face-Off के बीच ITBP की चल रही है बड़ी तैयारी, जानिए डिटेल |
    योगी रोकने के लिए ओवैसी ने विपक्षी दलों को दिया साथ आने का न्योता |
    शहीदों की धरती शाहजहांपुर: सुरेश खन्ना का दबदबा, जितिन प्रसाद की सियासत और राजपाल यादव की कहानी |
    इजरायल चुनाव में वोट डालने लौट रहे हजारों लोग, देखें रिपोर्ट
    Advertisement