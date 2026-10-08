बद्रीनाथ धाम में आस्था का नया रिकॉर्ड, पहली बार 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

बद्रीनाथ धाम की इस साल की यात्रा ने नया कीर्तिमान बना दिया है. कपाट खुलने के बाद से अब तक पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 19 लाख 13 हजार के पार पहुंच गई है. पिछले सप्ताह यात्रा ने अपना पिछला सर्वाधिक आंकड़ा पार किया था और अब यह नया रिकॉर्ड बन गया है. खास बात यह है कि कपाट बंद होने में अभी एक महीने से अधिक का समय बाकी है.

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मौसम लगातार करवट ले रहा है और बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है. सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें और धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार दिखाई दे रही है. रोजाना 14 से 18 हजार लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

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आमतौर पर मई-जून के मुख्य सीजन के बाद बरसात शुरू होते ही चारधाम यात्रा में भारी गिरावट आती है. अक्टूबर-नवंबर में तीर्थ यात्रियों की संख्या कुछ बढ़ती जरूर है, लेकिन इस बार जिस तरह से श्रद्धालुओं का रुख बद्रीनाथ की ओर बना हुआ है, वह अपने आप में असाधारण है. इसी वजह से यात्रा पहली बार 19 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है.

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पितृपक्ष में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़

फिलहाल, पितृपक्ष चल रहा है और इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं. तीर्थयात्री यहां ब्रह्मकपाल में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं. सुबह से शाम तक इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं. पिंडदान के बाद लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी कर रहे हैं.

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बद्रीनाथ धाम स्थित तीर्थराज ब्रह्मकपाल का पितृ कर्म के लिए विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि यहां एक बार पिंडदान करने के बाद कहीं और पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती और पूर्वजों को पितृ मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी आस्था के चलते लोग अपने पितरों की मुक्ति की कामना लेकर ब्रह्मकपाल पहुंच रहे हैं.

इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा कई मायनों में खास नजर आ रही है. कोई चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहा है, तो कोई सिर्फ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आ रहा है. बड़ी संख्या में लोग पितरों के पिंडदान के लिए भी यहां जुटे हैं. मौसम की चुनौती के बावजूद श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं और यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है.

ठंड के बीच जारी है आस्था का सैलाब

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बद्रीनाथ धाम में अभी भी यात्रा का एक महीने से अधिक समय शेष है. ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना बनी हुई है. कड़ाके की ठंड, बदलता मौसम और मौसम विभाग की चेतावनियों के बीच भी तीर्थ यात्रियों का उत्साह बरकरार है. धाम में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की आवाजाही लगातार बनी हुई है.

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सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की कतार और बद्रीनाथ धाम में उमड़ता श्रद्धालुओं का सैलाब इस यात्रा की तस्वीर साफ दिखा रहा है. इस बार यात्रा बेहद उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है और अब तक 19 लाख 13 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों का पहुंचना इसका बड़ा प्रमाण है.

बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार भव्य और दिव्य रूप में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. पितृपक्ष में ब्रह्मकपाल पर पिंडदान से लेकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन तक, हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. कपाट बंद होने में अभी समय बाकी है, इसलिए यात्रा के आंकड़े आने वाले दिनों में एक और नया रिकॉर्ड बना सकते हैं.

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