यूपी के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य, सरकार ने लिया फैसला

कोरोना महामारी के चलते लंबे समय तक बंद रहने के बाद उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में स्कूलों को फिर से खोला जा चुका है. संभावित तीसरी लहर और बच्चों के लिए पैदा हो रहीं चिंताओं के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है. सरकार ने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है.

यूपी सरकार ने इसके अलावा, सभी शिक्षकों के परिजनों का टीकाकरण भी जरूरी कर दिया है. कर्मचारियों के परिवारवालों को भी वैक्सीन लगवानी होगी. मालूम हो कि देश में कोरोना की रोकथाम के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है. उत्तर प्रदेश में अब तक सात करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं.

All teachers and school staff, along with their family, have to mandatorily undergo COVID-19 vaccination, following reopening of schools: Uttar Pradesh government