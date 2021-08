Delhi School Reopen Guidelines: दिल्ली में 01 सितंबर से स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्देश दे दिया गया है जिसके बाद से ही स्‍कूलों में सेनिटाइज़ेशन और अन्‍य जरूरी काम शुरू हो गए हैं. पहले चरण में कक्षा 9 से 12 के लिए स्‍कूल 01 सितंबर से खुलने वाले हैं. दिल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज 30 अगस्‍त को स्‍कूल-कॉलेजों के लिए जरूरी दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा. इसमें सोशल डिस्‍टेंसिंग और मास्‍क के अतिरिक्‍त अन्‍य जरूरी निर्देश भी हैं.

Lunch breaks in Delhi schools to be staggered to avoid crowding, should be held in open areas: DDMA guidelines on reopening