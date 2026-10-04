scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमृतसर में हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क ध्वस्त, AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद

अमृतसर पुलिस ने अवैध हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से AK-47 राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं.

Advertisement
X
पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है
पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया है

पंजाब के अमृतसर में पुलिस को अवैध हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं.

पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी के विदेश में मौजूद तस्करों से कथित संबंध हैं. आरोपी अवैध हथियार हासिल करने में शामिल था.

नेटवर्क का पता लगा रही है पुलिस

सम्बंधित ख़बरें

घूमने के लिए ये 7 जगहें हैं खास (Photo- ITG)
अक्टूबर में घूम आएं ये 7 शहर, आज भी दिखती है पुराने दौर की झलक
Karanbir Singh encounter
मारा गया करणबीर, अमृतसर में ASI जसवंत सिंह पर की थी फायरिंग
अमृतसर में दिनदहाड़े लूट, महिला सरपंच के कानों से सोने की बालियां नोचीं
Amritsar Chatgpt
ChatGPT ने गुमशुदा को अपनों से मिलाया... बुजुर्ग की हैरान करने वाली कहानी
ASI Murder
ASI हरजीत हत्याकांड में मुख्य आरोपी पुलिस ने मार गिराया

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है. जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी को हथियार और विस्फोटक कहां से मिल रहे थे और इन्हें आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पुलिस इस नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाने में जुटी है.

इस मामले में अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

Advertisement

पंजाब पुलिस ने कहा कि वह अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कड़ी निगरानी बनाए हुए है. अवैध हथियारों की सप्लाई चेन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की जांच का फोकस अब इस बात पर भी है कि विदेश में बैठे कथित तस्करों और गिरफ्तार आरोपी के बीच किस तरह संपर्क स्थापित किया गया था और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

मामले में FIR दर्ज
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के विदेश में मौजूद तस्करों से कथित संबंध सामने आए हैं. आरोपी अवैध हथियारों की खरीद और उन्हें हासिल करने में शामिल था. पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और विदेश में बैठे तस्करों के साथ उसके कथित संबंधों की जांच कर रही है.

इस मामले में अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अमृतसर में हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क ध्वस्त, AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद |
    Singeetham Srinivasa Rao died: नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर का निधन, 95 की उम्र में ली अंतिम सास, सदमे में परिवार |
    ऑयल टैंकर से निकले 30 से ज्यादा मवेशी... स्पीड देख गांव वालों को हुआ था शक, अंदर का नजारा देख अफसर भी चौंक गए |
    VIDEO: रसोई में मौत बनकर बैठा था 12 फीट का 'काल' अजगर! देखते ही चीख पड़ी महिला |
    घोड़ी-कार नहीं, नाव में बैठकर अपनी शादी में पहुंची दुल्हन, VIDEO वायरल  |
    3 घंटे का सफर लेकिन लग रहे 11 घंटे... कैंची धाम के जाम से सिसकती जिंदगी और बेबस पहाड़ |
    Wallnut Chutney: धनिया-पुदीना की चटनी छोड़िए, घर पर रखे अखरोट की कश्मीरी तीखी चटनी, वीकेंड पर इडली-डोसा संग मजे से खाएं |
    मां को लेकर दुबई पहुंचा 'एलियन स्टार', कभी लोग उड़ाते थे मजाक, ऐसे बदली किस्मत |
    प्रेमानंद महाराज के आश्रम पर बढ़ा विवाद तो ट्रस्ट ने तोड़ी चुप्पी |
    क्रिकेट से लेकर हॉकी तक... एशियन गेम्स में हुई मेडल की बरसात, देखें भारत के पदकवीरों की पूरी लिस्ट
    Advertisement