अमृतसर में हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क ध्वस्त, AK-47 और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद

पंजाब के अमृतसर में पुलिस को अवैध हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, जिंदा कारतूस और दो हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं.

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पंजाब पुलिस के डीजीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी के विदेश में मौजूद तस्करों से कथित संबंध हैं. आरोपी अवैध हथियार हासिल करने में शामिल था.

नेटवर्क का पता लगा रही है पुलिस

पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है. जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी को हथियार और विस्फोटक कहां से मिल रहे थे और इन्हें आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. पुलिस इस नेटवर्क के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का पता लगाने में जुटी है.

इस मामले में अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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पंजाब पुलिस ने कहा कि वह अवैध हथियारों की तस्करी और संगठित आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कड़ी निगरानी बनाए हुए है. अवैध हथियारों की सप्लाई चेन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की जांच का फोकस अब इस बात पर भी है कि विदेश में बैठे कथित तस्करों और गिरफ्तार आरोपी के बीच किस तरह संपर्क स्थापित किया गया था और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.

मामले में FIR दर्ज

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के विदेश में मौजूद तस्करों से कथित संबंध सामने आए हैं. आरोपी अवैध हथियारों की खरीद और उन्हें हासिल करने में शामिल था. पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और विदेश में बैठे तस्करों के साथ उसके कथित संबंधों की जांच कर रही है.

इस मामले में अमृतसर के घरिंडा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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