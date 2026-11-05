वर्दी पर लगा नया सितारा तो छलक पड़े परिवार के आंसू, ASI से SI बने चरणजीत सिंह का भावुक वीडियो वायरल

अक्सर पुलिस की वर्दी पर चमकता एक सितारा सिर्फ पद की पहचान नहीं होता, बल्कि उसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और जिम्मेदारियों की कहानी छिपी होती है. लेकिन जब उसी मेहनत को कामयाबी का मुकाम मिलता है, तो सबसे ज्यादा खुशी उस परिवार को होती है, जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया होता है. अमृतसर से भी ऐसा ही एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई इस परिवार की खुशियों में शामिल होता नजर आ रहा है.

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दरअसल, अमृतसर में ASI के पद पर तैनात चरणजीत सिंह को प्रमोशन मिला है. अब वह असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर से सब-इंस्पेक्टर बन गए हैं. उनकी वर्दी पर एक नया सितारा लगने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. यह कामयाबी उनके लिए जितनी खास थी, उससे कहीं ज्यादा उत्साह उनके घरवालों में देखने को मिला.

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खास बात यह रही कि चरणजीत सिंह जब देर रात अपनी ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचे, तो वहां उनका इंतजार एक खूबसूरत सरप्राइज कर रहा था. पत्नी और दोनों बेटियों ने उनके प्रमोशन की खुशी में केक काटने की तैयारी कर रखी थी. घर पहुंचते ही परिवार ने उनका स्वागत किया और इस खास पल को यादगार बना दिया.

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देखें वीडियो...

पिता की तरक्की पर बेटियों के चेहरे पर दिखी खुशी

केक काटकर परिवार ने चरणजीत सिंह की इस उपलब्धि का जश्न मनाया. इस दौरान दोनों बेटियों के चेहरे पर पिता की कामयाबी का गर्व साफ दिखाई दिया. पत्नी और बेटियों के लिए यह सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, बल्कि लंबे समय से की जा रही मेहनत और जिम्मेदारियों का सुखद नतीजा था.

यह पूरा खूबसूरत पल सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह परिवार अपने सदस्य की तरक्की पर खुशी मना रहा है. वर्दी पर नया सितारा लगने के बाद घर में जश्न का माहौल बन गया. ड्यूटी और चुनौतियों के बीच लगातार काम करने वाले चरणजीत सिंह के लिए यह पल बेहद खास रहा.

सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो ने जीता लोगों का दिल

चरणजीत सिंह की इस उपलब्धि का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. लोग परिवार की खुशी देखकर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं. वीडियो में नजर आ रहे ये पल बता रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति की कामयाबी के पीछे पूरे परिवार का साथ और त्याग भी होता है.

कहते हैं कि कामयाबी भले ही एक इंसान हासिल करता है, लेकिन उसकी खुशी पूरा परिवार मनाता है. चरणजीत सिंह की वर्दी पर भले ही एक सितारा बढ़ा है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ उनके परिवार का गर्व और सम्मान भी बढ़ गया है.

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