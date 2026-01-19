ना नॉच, ना डायनामिक आइलैंड! डिस्प्ले के अंदर फेस आईडी iPhone 18 Pro के फीचर्स लीक

हर साल सितंबर से पहले तक ऐपल का नया iPhone और उसके लीक्स की भरमार रहती है. लेकिन इस बार जो लीक सामने आए हैं, वो सिर्फ नए कैमरा या तेज़ चिप की बात नहीं कर रहे. iPhone 18 Pro का पूरा डिज़ाइन ही बदला हुआ दिख रहा है.

हाल ही में कई भरोसेमंद लीकर्स और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro के नए डिजाइन रेंडर्स सामने आए हैं. इन तस्वीरों में सबसे बड़ा बदलाव है फ्रंट डिस्प्ले से नॉच और डायनैमिक आइलैंड का लगभग गायब हो जाना.

रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐपल अब अंडर डिस्प्ले फेस आईडी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है. यानी फेस अनलॉक के लिए आईफोन की स्क्रीन पर कोई कटआउट नहीं, पूरा फ्रंट एक साफ ग्लास शीट जैसा दिखेगा.

यह वही टेक है जिसे ऐपल कई साल से डेवलप कर रहा था और अब iPhone18 Pro में इसके पहली बार आने की चर्चा है.

डिज़ाइन के पीछे की तरफ भी बदलाव दिख रहा है. कैमरा मॉड्यूल अब ज्यादा कॉम्पैक्ट लेकिन बड़े सेंसर के साथ दिखाया गया है. लीक के अनुसार, ऐपल इस बार नए स्टैक्ड कैमरा सेंसर यूज़ कर सकता है. इसका मतलब है ज्यादा लाइट कैप्चर, बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी और तेज़ ऑटोफोकस. टेक्निकली यह वही अपग्रेड है जो DSLR-लेवल इमेजिंग की तरफ iPhone को एक कदम और ले जाएगा.

2nm वाला चिपसेट?

जाहिर है इस बार भी नया प्रोसेसर दिया जाएगा जो A20 Pro होगा. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह चिप 2 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर बनेगा. आसान भाषा में, चिप छोटी होगी, कम एनर्जी कंज्यूम करेगी, लेकिन परफॉर्मेंस और AI प्रोसेसिंग कई गुना तेज़ होगी. यही वजह है कि ऐपल अब iPhone में ज्यादा ऑन डिवाइस AI फीचर्स देने की तैयारी कर रहा है.

बैटरी और थर्मल मैनेजमेंट भी इस बार बड़ा फोकस है. लीक बताती हैं कि ऐपल नया graphite cooling system ला सकता है. इसका फायदा यह होगा कि हाई-परफॉर्मेंस और गेमिंग के दौरान फोन जल्दी गर्म नहीं होगा. साथ ही बैटरी लाइफ भी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि नई चिप कम पावर में ज्यादा काम करेगी.

एक और दिलचस्प बात है. iPhone 18 Pro के फ्रेम में इस बार टाइटैनियम का हल्का और नया अलॉय इस्तेमाल होने की चर्चा है. इससे फोन हल्का होगा लेकिन मजबूती बनी रहेगी. यानी प्रीमियम फील, बिना वजन बढ़ाए.

क्या होगा बड़़ा अपग्रेड?

इन सारे बदलावों का मतलब साफ है. ऐपल सिर्फ सालाना स्पेसिफिकेशन अपग्रेड नहीं कर रहा, बल्कि फोन के बेसिक एक्सपीरियंस को बदलने की तैयारी में है. फुल स्क्रीन फ्रंट, बेहतर कैमरा आर्किटेक्चर, नई चिप टेक्नोलॉजी और बेहतर थर्मल सिस्टम, ये सब मिलकर iPhone 18 Pro को अब तक का सबसे अलग iPhone बना सकते हैं.

फिलहाल ये सारी जानकारी लीक और सप्लाई-चेन रिपोर्ट्स पर आधारित है. लॉन्च से पहले ऐपल अपने डिवाइसेज को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट्स नहीं करता है. हालांकि सालों से मोस्टली लीक्स सही ही होते हैं. अगर ऐपल वाकई इस बार नॉचलेस डिजाइन, अंडर डिस्प्ले फेस आईडी और DSLR लेवल कैमरा लेकर आएगा तो इनोवेशन वाले कंपनी के पुराने दिन वापस आ सकते हैं.

