दिल्ली-NCR सहित पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का अलर्ट, कोहरे के बीच आई Indigo की एडवाइजरी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ है लेकिन कड़ाके की ठंड जारी है. सोमवार से तापमान में गिरावट और शीतलहर जारी रहने की संभावना है. मौसम से जुड़ी आशंका को देखते हुए इंडिगो एयरलाइन ने यात्रियों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है.

सोमवार से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है. इस बीच, IMD ने पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया है.

5 से 9 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में, 10 तारीख तक पूर्वी राजस्थान में और 6 और 7 जनवरी को झारखंड में भी भीषण शीतलहर चलने की बहुत ज़्यादा संभावना है.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा. कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. हालांकि, जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मौसम की स्थिति में सुधार होगा. सोमवार से पारा गिरने के कारण राजधानी में ठिठुरन बढ़ने की पूरी संभावना है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे की चादर छाने से कई फ्लाइट्स में देरी हुई है.

#WATCH | Delhi: Several flights delayed as a layer of fog grips the national capital.



(Visuals from IGI airport) pic.twitter.com/gd9aVBvOnf — ANI (@ANI) January 5, 2026

एयरलाइन की एडवाइजरी

इंडिगो ने अपनी एडवाइजरी में कहा, "भोपाल और उदयपुर में कम विज़िबिलिटी और कोहरे के कारण फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ सकता है. हम मौसम पर करीब से नज़र रख रहे हैं और आपको सुरक्षित और आसानी से आपकी मंज़िल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं."

Travel Advisory



Low visibility and fog over #Bhopal and #Udaipur may impact flight schedules. We are closely monitoring the weather and doing our best to get you where you need to be, safely and smoothly.



We request that you stay updated on your flight status via our website or… — IndiGo (@IndiGo6E) January 5, 2026

एयरलाइन ने आगे कहा, "वेबसाइट या ऐप के ज़रिए अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें. हमें उम्मीद है कि आसमान साफ़ होगा और हम जल्द ही अपने रेगुलर शेड्यूल पर वापस लौटेंगे."

