दिल्ली में नहीं बदले मौसम के तेवर, प्रदूषण से भी नहीं मिली राहत... शीतलहर को लेकर ये अलर्ट

दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे से राहत अभी नहीं मिली है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है. शनिवार को AQI 228 दर्ज किया गया. 3 जनवरी को सुबह 7 बजे आनंद विहार का AQI 283 था. जबकि अशोक विहार का 242, चांदनी चौक का 272 था. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में 6 जनवरी तक येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच शहर के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की उम्मीद है. शुक्रवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 236 रहा, जबकि गुरुवार के दिन यह 380 था, जो हवा की क्वालिटी में काफी सुधार दिखाता है.

IMD के मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2.2 डिग्री ज़्यादा था.

स्टेशन-वार डेटा से पता चला कि लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं आयानगर में 17.2 डिग्री सेल्सियस, रिज में 14 डिग्री सेल्सियस और पालम में 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा. न्यूनतम तापमान पालम और लोधी रोड पर 9 डिग्री सेल्सियस रहा.

सीपीसीबी डेटा के अनुसार आज का AQI- सुबह 7 बजे

आनंद विहार- 282

अशोक विहार- 242

बुराड़ी- 203

चाँदनी चौक- 272

द्वारका-सेक्टर 8- 266

आईटीओ- 218

जहांगीरपुरी- 309

मुंडका- 281

नरेला- 288

ओखला फेज़- 248

पटपड़गंज- 244

आर के पुरम- 252

रोहिणी- 270

वजीरपुर- 271

