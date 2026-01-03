scorecardresearch
 
दिल्ली में नहीं बदले मौसम के तेवर, प्रदूषण से भी नहीं मिली राहत... शीतलहर को लेकर ये अलर्ट

दिल्ली में शनिवार को AQI 228 दर्ज किया गया, जो पिछले कई दिनों से कम है. लेकिन अभी भी हवा खराब बनी हुई है. वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जनवरी तक येलो अलर्ट भी जारी किया है.

दिल्ली में शनिवार को 228 दर्ज किया गया AQI. (File Photo: ITG)
दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे से राहत अभी नहीं मिली है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खराब श्रेणी में बना हुआ है. शनिवार को AQI 228 दर्ज किया गया. 3 जनवरी को सुबह 7 बजे आनंद विहार का AQI 283 था. जबकि अशोक विहार का 242, चांदनी चौक का 272 था. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 6 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में 6 जनवरी तक येलो अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच शहर के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की उम्मीद है. शुक्रवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 236 रहा, जबकि गुरुवार के दिन यह 380 था, जो हवा की क्वालिटी में काफी सुधार दिखाता है.

यह भी पढ़ें: उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, ऋषि गंगा नदी जमी... माइनस में पहुंचा तापमान, IMD का येलो अलर्ट

IMD के मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2.2 डिग्री ज़्यादा था.

स्टेशन-वार डेटा से पता चला कि लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं आयानगर में 17.2 डिग्री सेल्सियस, रिज में 14 डिग्री सेल्सियस और पालम में 16.4 डिग्री सेल्सियस रहा. न्यूनतम तापमान पालम और लोधी रोड पर 9 डिग्री सेल्सियस रहा.

सीपीसीबी डेटा के अनुसार आज का AQI- सुबह 7 बजे

आनंद विहार- 282
अशोक विहार- 242
बुराड़ी- 203
चाँदनी चौक- 272
द्वारका-सेक्टर 8- 266
आईटीओ- 218
जहांगीरपुरी- 309
मुंडका- 281
नरेला- 288
ओखला फेज़- 248
पटपड़गंज- 244
आर के पुरम- 252
रोहिणी- 270
वजीरपुर- 271

