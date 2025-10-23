पूरे देश में SIR की तैयारियों पर चुनाव आयोग का दूसरा सम्मेलन, लक्ष्य और चुनौतियों पर हो रही चर्चा

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की तैयारियां शुरू हो गई हैं. चुनाव आयोग का दो दिवसीय सीईओ सम्मेलन भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में शुरू हो गया है.

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के दो दिवसीय सम्मेलन में बुधवार को इस मिशन में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई. सभी राज्यों के सीईओ ने अपनी-अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करते हुए उपलब्धियों और कमियों के साथ उन्हें पूरा करने के लक्ष्य और दिक्कतों का जिक्र किया.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता

सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की. उनके साथ सहयोगी निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे. आयोग ने राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के कार्यालयों की तैयारियों का आकलन किया.

10 सितंबर को आयोजित हुआ था पिछला सम्मेलन

यह सम्मेलन 10 सितंबर, 2025 को आयोजित एसआईआर तैयारी सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में आयोजित किया जा रहा है. उस सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अंतिम पूर्ण एसआईआर के अनुसार अपने-अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर की अर्हता तिथि और मतदाता सूची पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी थीं.

Advertisement

आयोग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पिछले एसआईआर के अनुसार वर्तमान मतदाताओं को मतदाताओं के साथ मैप करने के लिए सीईओ को पहले जारी किए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का आकलन किया.

भविष्य के लक्ष्य पर होगी चर्चा

निर्वाचन आयोग ने डीईओ, ईआरओएस, एईआरओएस, बीएलओ और बीएलएएस की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति की भी समीक्षा की. गुरुवार को तैयारियों को लक्ष्य तक पहुंचाने यानी भविष्य की योजनाओं और उनके अनुपालन के तरीकों पर विचार होना है.

---- समाप्त ----