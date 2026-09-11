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तमिलनाडु: वेल्लोर में निर्माणाधीन चर्च की छत गिरी, 3 मजदूरों की मौत, 11 घायल

निर्माणाधीन चर्च की छत गिरने से वेल्लोर में तीन मजदूरों की मौत हो गई. हादसे में 11 अन्य घायल हो गए. हादसा मंडी कृष्णापुरम के कटपाड़ी के पास हुआ, जहां कंक्रीट डालते समय छत और स्टील का ढांचा गिर गया. राहत और बचाव टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें से आठ की हालत स्थिर है.

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हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई. ( Photo-PTI)
हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई. ( Photo-PTI)

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में गुरुवार को बड़ा हादसा हुआ. निर्माणाधीन चर्च की छत गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. हादसे में 11 मजदूर घायल हुए हैं. हादसा कटपाड़ी के पास मंडी कृष्णापुरम में हुआ.

निर्माणाधीन चर्च ऑफ साउथ इंडिया की इमारत में छत के लिए कंक्रीट डाला जा रहा था. इसी दौरान अचानक छत का हिस्सा और उसे सहारा देने वाला ढांचा गिर गया. करीब 20 फीट ऊंचा स्टील का ढांचा भी ढह गया. मजदूर भारी मलबे के नीचे दब गए.

हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंची. जिला प्रशासन, पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने रेस्क्यू शुरू किया. अरक्कोणम की एनडीआरएफ टीम भी बचाव अभियान में शामिल हुई.

टीम ने मलबे में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला. तीन मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है. बाकी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया. घायलों को वेल्लोर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया. कुछ घायलों को पड़ोसी आंध्र प्रदेश के चित्तूर के अस्पताल भी ले जाया गया.

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8 मजदूरों की हालत स्थिर

वेल्लोर की जिला कलेक्टर पीएस लीला एलेक्स मौके पर पहुंचीं. उन्होंने राहत और बचाव अभियान की निगरानी दी. उन्होंने बताया कि कम से कम आठ घायल मजदूरों की हालत स्थिर है.

कलेक्टर ने कहा कि हादसे के बाद पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. यह कमेटी हादसे की असली वजह का पता लगाएगी. जांच में यह भी देखा जाएगा कि चर्च के निर्माण के लिए सभी जरूरी मंजूरी ली गई थी या नहीं. प्रशासन बिल्डिंग परमिट और दूसरे जरूरी दस्तावेजों की भी जांच करेगा.

यह भी पढ़ें: 15 मजदूरों को बचाया गया, 12 अस्पताल में भर्ती... गांधीनगर में निर्माणाधीन स्लैब हादसे में रेस्क्यू पूरा

अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि छत का ढांचा अचानक क्यों गिरा. निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन हुआ था या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत का काम पूरा कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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