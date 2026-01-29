scorecardresearch
 
Budget 2026 Live Streaming: निर्मला सीतारमण आज 11 बजे पेश करेंगी बजट, वित्तमंत्री का भाषण यहां देखें लाइव

Union Budget 2026 Live Streaming: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज, 1 फरवरी को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है. यह न केवल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, बल्कि निर्मला सीतारमण के नाम लगातार 9वां बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी है. पहली बार बजट रविवार को पेश किया जाएगा. आइए जानते हैं बजट भाषण कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं.

Nirmala Sitharaman Budget 2026 Speech Live Streaming: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (रविवार), 01 फरवरी को संसद में  केंद्रीय बजट (Union Budget  2026-27) पेश करेंगी. संसद में वित्तमंत्री का बजट भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा. यह बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा.

बजट से देश भर में विभिन्न सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें हैं. ऐसे में वित्तमंत्री के बजट भाषण पर सबकी निगाहें टिकी हैं. बता दें कि हर साल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाता है लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब केंद्रीय बजट रविवार को पेश किया जाएगा.

How to watch Budget 2026 Live Streaming: नीचे क्लिक करके देखें LIVE

Where and where to watch Budget Live: बजट भाषण कहां देख सकेंगे लाइव?
अगर आप भी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण (Budget Speech) लाइव देखना और सुनना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग कैसे और कहां देख सकते हैं. बजट भाषण आजतक के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव देखा जा सकता है. इसके अलावा, आजतक के Live TV पर भी बजट प्रोग्राम देख सकते हैं. वहीं, आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर तमाम सेक्टरों की बजट से संबंधित अलग-अलग खबरें पढ़ी जा सकती हैं. 

वहीं, बजट की लाइव कवरेज दूरदर्शन के अलावा भारत सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध होगी. बजट 2026 का सीधा प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनल Sansad TV और राष्ट्रीय टीवी चैनल दूरदर्शन पर भी किया गया. जहां आप बजट भाषण लाइव देख सकते हैं. 

