'तमिलनाडु का अलग झंडा हो', विजय के मंत्री की मांग, BJP ने बताया अलगाववादी सोच

तमिलनाडु के लिए अलग झंडे की मांग को लेकर टीवीके नेता आधव अर्जुन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को प्राथमिकता देने वाला अलग झंडा बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस झंडे को मुख्यमंत्री विजय 18 जुलाई और 1 नवंबर को पहली बार फहराएं और इसे हर घर में भी फहराया जाना चाहिए. वहीं, बीजेपी ने इस मांग को लेकर 'अलगाववादी मानसिकता' के खिलाफ चेतावनी दी है.

और पढ़ें

आधव अर्जुन ने कहा कि तमिल की रक्षा करने की जरूरत किसी को नहीं है और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके पास तमिल की रक्षा करने की ताकत हो. उन्होंने कहा कि तमिल ही लोगों की रक्षा कर रही है और लोग तमिल से ही लाभ उठा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह सोच सिर्फ मंच पर बोलने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर जगह होनी चाहिए. इसके लिए जो भी कानून जरूरी हो, उसे लाया जाना चाहिए. आधव अर्जुन ने कहा कि तमिलनाडु को अपना झंडा बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई राज्यों के अपने झंडे हैं. ऐसे में तमिलनाडु के लिए भी ऐसा झंडा बनाया जाना चाहिए, जिसमें तमिलनाडु को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय को 18 जुलाई और 1 नवंबर को पहली बार इस झंडे को फहराना चाहिए. साथ ही इसे हर घर में फहराया जाना चाहिए.

Advertisement

बीजेपी ने किया विरोध

आधव अर्जुन ने कहा कि तमिलनाडु ऐसी स्थिति में है, जहां राष्ट्रीय ध्वज के बराबर दर्जे वाला झंडा बनाने की जरूरत है. उन्होंने अलग झंडे की मांग को लेकर अपनी बात रखते हुए इसे तमिलनाडु की प्राथमिकता से जोड़कर देखा. वहीं, बीजेपी नेता विनोज सेल्वम ने इस मांग पर सवाल उठाया और 'अलगाववादी मानसिकता' के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने सवाल किया कि आखिर विभाजन की सोच को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है. बीजेपी ने आधव अर्जुन की अलग झंडे की मांग को इसी मुद्दे से जोड़कर सवाल उठाया है.

---- समाप्त ----