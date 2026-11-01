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'तमिलनाडु का अलग झंडा हो', विजय के मंत्री की मांग, BJP ने बताया अलगाववादी सोच

टीवीके नेता आधव अर्जुन ने तमिलनाडु के लिए अलग झंडा बनाने की मांग की और कहा कि इसमें तमिलनाडु को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री विजय से 18 जुलाई और 1 नवंबर को इसे फहराने की बात कही.

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टीवीके नेता आधव अर्जुन ने तमिलनाडु के लिए अलग झंडे की मांग की.(Photo-ITG)
टीवीके नेता आधव अर्जुन ने तमिलनाडु के लिए अलग झंडे की मांग की.(Photo-ITG)

तमिलनाडु के लिए अलग झंडे की मांग को लेकर टीवीके नेता आधव अर्जुन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को प्राथमिकता देने वाला अलग झंडा बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस झंडे को मुख्यमंत्री विजय 18 जुलाई और 1 नवंबर को पहली बार फहराएं और इसे हर घर में भी फहराया जाना चाहिए. वहीं, बीजेपी ने इस मांग को लेकर 'अलगाववादी मानसिकता' के खिलाफ चेतावनी दी है.

आधव अर्जुन ने कहा कि तमिल की रक्षा करने की जरूरत किसी को नहीं है और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके पास तमिल की रक्षा करने की ताकत हो. उन्होंने कहा कि तमिल ही लोगों की रक्षा कर रही है और लोग तमिल से ही लाभ उठा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि यह सोच सिर्फ मंच पर बोलने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर जगह होनी चाहिए. इसके लिए जो भी कानून जरूरी हो, उसे लाया जाना चाहिए. आधव अर्जुन ने कहा कि तमिलनाडु को अपना झंडा बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई राज्यों के अपने झंडे हैं. ऐसे में तमिलनाडु के लिए भी ऐसा झंडा बनाया जाना चाहिए, जिसमें तमिलनाडु को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय को 18 जुलाई और 1 नवंबर को पहली बार इस झंडे को फहराना चाहिए. साथ ही इसे हर घर में फहराया जाना चाहिए.

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बीजेपी ने किया विरोध

आधव अर्जुन ने कहा कि तमिलनाडु ऐसी स्थिति में है, जहां राष्ट्रीय ध्वज के बराबर दर्जे वाला झंडा बनाने की जरूरत है. उन्होंने अलग झंडे की मांग को लेकर अपनी बात रखते हुए इसे तमिलनाडु की प्राथमिकता से जोड़कर देखा. वहीं, बीजेपी नेता विनोज सेल्वम ने इस मांग पर सवाल उठाया और 'अलगाववादी मानसिकता' के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने सवाल किया कि आखिर विभाजन की सोच को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है. बीजेपी ने आधव अर्जुन की अलग झंडे की मांग को इसी मुद्दे से जोड़कर सवाल उठाया है.

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