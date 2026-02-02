scorecardresearch
 
'ट्रंप-निर्भरता....' अमेरिकी टैरिफ घटने के ऐलान पर कांग्रेस ने ली चुटकी

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने के ऐलान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की संचार शैली पर सवाल उठाते हुए इसे 'ट्रंप-निर्भरता' करार दिया. उन्होंने कहा कि भारत को सरकार के फैसलों की जानकारी विदेशी बयान के जरिए मिलना चिंताजनक है.

जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल (Photo/ITG)
अमेरिका राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. ट्रंप  द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए इस ऐलान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं और इसे ट्रंप पर निर्भरता बताते हुए तंज कसा है.

उन्होंने टैरिफ को लेकर सोमवार को भारत-अमेरिका बीतचीत और केंद्र सरकार की संचार शैली पर सवाल उठाया है. यह बयान उस समय सामने आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रेड डील की घोषणा की.

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कसा तंज

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए हमले बोलते हुए लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत की जानकारी भारत सरकार की ओर से नहीं, बल्कि भारत में अमेरिकी राजदूत की पोस्ट से सामने आई.' उन्होंने अमेरिकी राजदूत के उस पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें लिखा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और आगे की जानकारी जल्द दी जाएगी.

इस पर कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा, 'भारत को अपनी ही सरकार की गतिविधियों की जानकारी अब ट्रंप या उनके नियुक्त अधिकारियों से मिलती है.' उन्होंने इस स्थिति को 'ट्रंप-निर्भरता' करार दिया.

ट्रंप ने सोमवार की रात क्या ऐलान किया ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों के साथ-साथ भारत-अमेरिका व्यापार और ऊर्जा सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

ट्रंप ने पोस्ट में बताया कि व्यापार समझौते के तहत भारत पर लगाया गया टैरिफ तत्काल प्रभाव से 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. यह फैसला भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए राहत भरा माना जा रहा है. साथ ही इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में तेज़ उछाल देखने को मिल सकता है.

 

---- समाप्त ----
