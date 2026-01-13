'तमिल संस्कृति पर हमला...', जन नायकन की रिलीज रोकने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा

तमिलनाडु में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल में अभिनेता से राजनेता बने टीवीके प्रमुख थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज रुकने का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. विजय की फिल्म की रिलीज रुकने को लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा है.

राहुल गांधी ने जन नायकन की रिलीज रुकने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे तमिल संस्कृति पर हमला बताया है. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जन नायकन की रिलीज रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है.

उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में पीएम मोदी को कोट करते हुए कहा है कि आप तमिल लोगों की आवाज को कभी दबा नहीं पाएंगे. राहुल गांधी की एक्स पोस्ट के बाद जननायक की रिलीज रुकने का मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. गौरतलब है कि तमिल फिल्म अभिनेता से राजनेता बने टीवीके प्रमुख विजय ने यह ऐलान किया था कि जन नायकन उनकी अंतिम फिल्म होगी.

विजय की यह फिल्म नौ जनवरी को रिलीज होनी थी. सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण फिल्म तय तारीख को रिलीज नहीं हो सकी. सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट रोका, तो विजय मद्रास हाईकोर्ट चले गए. मद्रास हाईकोर्ट से फैसला विजय के पक्ष में आया, लेकिन इसके बाद भी सेंसर बोर्ड ने पूरा जोर लगा दिया कि ये आदेश लागू न करना पड़े. सेंसर बोर्ड अपील कर रहा है.

क्यों रुकी रिलीज?

विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से रुकी है. कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड के पांच में से चार सदस्य जन नायकन को U/A 16+ certificate देने पर सहमति जताई थी, लेकिन एक सदस्य की आपत्ति की वजह से जन नायकन की रिलीज रुक गई थी.

