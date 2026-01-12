करूर भगदड़ कांड: CBI मुख्यालय में विजय से 6 घंटे पूछताछ, बोले- हादसे के लिए मेरी पार्टी जिम्मेदार नहीं

तमिल सुपरस्टार और तमिलगा वेत्रि कड़गम (TVK) प्रमुख विजय सोमवार को करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए CBI के सामने पेश हुए. समन मिलने के बाद विजय सोमवार सुबह चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विजय सुबह 11:29 बजे दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय पहुंचे.

CBI सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान विजय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस हादसे के लिए उनकी पार्टी या कोई भी पदाधिकारी जिम्मेदार नहीं है.

पुलिस के उन आरोपों पर, जिनमें कहा गया था कि विजय के आने में हुई देरी से भीड़ बेकाबू हुई, सुपरस्टार ने सफाई दी कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल (वेन्यू) इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी मौजूदगी से वहां और अधिक अफरा-तफरी और हंगामा मच सकता है.

यही रुख पहले पूछताछ के लिए बुलाए गए TVK के पदाधिकारियों ने भी अपनाया था. हालांकि, एजेंसी इन बयानों का मिलान उन पुलिस अधिकारियों के बयानों से कर रही है, जिन्होंने दावा किया था कि विजय के कार्यक्रम स्थल पर देर से पहुंचने के कारण हालात बेकाबू हुए.

विजय के साथ पार्टी नेता आधव अर्जुन और निर्मल कुमार भी दिल्ली पहुंचे थे. CBI अब विजय के बयान का मिलान पुलिस अधिकारियों और पहले पूछताछ किए गए पार्टी पदाधिकारियों के बयानों से करेगी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह जांच पूर्व जज अजय रस्तोगी की निगरानी में हो रही है, ताकि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके. इस मामले में जल्द ही पूर्व ADG एस. डेविडसन देवासिरवाथम से भी पूछताछ होने की संभावना है.

यह मामला 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में हुई उस भगदड़ से जुड़ा है, जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा घायल हुए थे. CBI सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान विजय ने साफ कहा कि इस भगदड़ के लिए न तो उनकी पार्टी जिम्मेदार है और न ही पार्टी के कोई पदाधिकारी.

विजय के समर्थकों की संभावित भीड़ को देखते हुए CBI कार्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कई टुकड़ियां तैनात की गई थीं. इससे पहले CBI इस मामले में TVK के कई पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है.

