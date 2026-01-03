scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जन नायकन में दिखा विजय का एक्शन अवतार, बॉबी देओल से होगी भिडंत, ट्रेलर रिलीज

मेकर्स ने विजय की फिल्म 'जना नायकन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. 2 मिनट, 52 सेकंड के इस ट्रेलर में विजय की आखिरी फिल्म की पहली साफ झलक मिलती है. जिसमें वो बॉबी देओल से सीधी लड़ाई करते नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
विजय की फिल्म 'जन नायकन' का ट्रेलर रिलीज (Photo: YT/KVN PRODUCTIONS)
विजय की फिल्म 'जन नायकन' का ट्रेलर रिलीज (Photo: YT/KVN PRODUCTIONS)

तमिल सुपरस्‍टार और फैंस के थलपति एक्‍टर विजय की फिल्म 'जन नायकन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म 9 जनवरी, 2026 को पोंगल के अवसर पर रिलीज होने वाली है. फैंस के लिए विजय की ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनकी आखिरी फिल्म है.

2 मिनट 52 सेकंड के रिलीज किए गए ट्रेलर में थलपति विजय और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल दमदार नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

ट्रेलर में क्या दिखाया गया
ट्रेलर में विजय थलापति पुलिस ऑफिसर होते हैं. जिसमें उनकी बेटी के साथ कुछ गलत होता है. वह उसे बचाने निकलते हैं. ऐसे में विलेन बॉबी देओल उनके रास्ते में आते हैं. जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. फिर विजय थलापति अपने देश को किस तरह से बचाते हैं, ये ही फिल्म की कहानी है. इस फिल्म में पूजा हेगड़े, मामिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि और नरैन सहित कई कलाकार हैं, और इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

thalapathy vijay jana nayagan wide hindi release: political image makeover or pan india stardom
'जन नेता' से थलपति का बड़ा हिंदी धमाका... पॉलिटिकल भौकाल या स्टारडम का टेस्ट?
Vijay (Picture PTI)
तमिलनाडु की राजनीति में विजय का बड़ा दांव, डीएमके को बताया ‘ईविल फोर्स’
Vijay TVK
पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, TVK प्रमुख से मिले कांग्रेस नेता
Nanjil Sampath joins TVK.
तमिलनाडु: DMK को बड़ा झटका, TVK में शामिल हुए दिग्गज नेता नंजिल संपत
Ajith Kumar reacts on Actor Vijay Thalapathy Karur stampade incident
'सिर्फ विजय जिम्मेदार नहीं', करूर भगदड़ पर बोले अजित कुमार

बॉबी देओल का दिखा अलग अंदाज
एक तरफ जहां विजय ईमानदार पुलिस अधिकारी के रोल में दिख रहे हैं, तो वहीं उनकी सीधी लड़ाई बॉबी देओल से हो रही है. विजय का किरदार जनता के हक के लिए लड़ रहा है, वहीं बॉबी देओल एक बेहद खौफनाक विलेन के रूप में सामने आते है. निगेटिव रोल में बॉबी देओल खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं. जिनका आतंक पूरे ट्रेलर में दिखाई दे रहा है. दोनों के बीच भिड़ंत देखने लायक होने वाली है.

Advertisement

कब रिलीज होगी फिल्म
KVN प्रोडक्शंस में बनी फिल्म जन नायकन (जन नेता) 9 जनवरी, 2026 को पोंगल त्योहार के वीकेंड पर दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. देखना दिलचस्प होगा कि फैंस उनकी आखिरी फिल्म पर कितना प्यार लुटाते हैं.

2026 में विजय लड़ेंगे चुनाव!
1992 में एक्टिंग डेब्यू करने वाले विजय ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. पिछले साल उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम  लॉन्च की थी. जिसका हिंदी में तमिलनाडु विजय पार्टी है. एक्टर विजय फिल्में छोड़ राजनीति में नजर आएंगे और माना जा रहा है कि 2026 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement