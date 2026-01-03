जन नायकन में दिखा विजय का एक्शन अवतार, बॉबी देओल से होगी भिडंत, ट्रेलर रिलीज

तमिल सुपरस्‍टार और फैंस के थलपति एक्‍टर विजय की फिल्म 'जन नायकन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म 9 जनवरी, 2026 को पोंगल के अवसर पर रिलीज होने वाली है. फैंस के लिए विजय की ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि यह उनकी आखिरी फिल्म है.

2 मिनट 52 सेकंड के रिलीज किए गए ट्रेलर में थलपति विजय और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल दमदार नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा.

ट्रेलर में क्या दिखाया गया

ट्रेलर में विजय थलापति पुलिस ऑफिसर होते हैं. जिसमें उनकी बेटी के साथ कुछ गलत होता है. वह उसे बचाने निकलते हैं. ऐसे में विलेन बॉबी देओल उनके रास्ते में आते हैं. जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. फिर विजय थलापति अपने देश को किस तरह से बचाते हैं, ये ही फिल्म की कहानी है. इस फिल्म में पूजा हेगड़े, मामिता बैजू, प्रकाश राज, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियामणि और नरैन सहित कई कलाकार हैं, और इसका म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.

बॉबी देओल का दिखा अलग अंदाज

एक तरफ जहां विजय ईमानदार पुलिस अधिकारी के रोल में दिख रहे हैं, तो वहीं उनकी सीधी लड़ाई बॉबी देओल से हो रही है. विजय का किरदार जनता के हक के लिए लड़ रहा है, वहीं बॉबी देओल एक बेहद खौफनाक विलेन के रूप में सामने आते है. निगेटिव रोल में बॉबी देओल खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं. जिनका आतंक पूरे ट्रेलर में दिखाई दे रहा है. दोनों के बीच भिड़ंत देखने लायक होने वाली है.

कब रिलीज होगी फिल्म

KVN प्रोडक्शंस में बनी फिल्म जन नायकन (जन नेता) 9 जनवरी, 2026 को पोंगल त्योहार के वीकेंड पर दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. देखना दिलचस्प होगा कि फैंस उनकी आखिरी फिल्म पर कितना प्यार लुटाते हैं.



2026 में विजय लड़ेंगे चुनाव!

1992 में एक्टिंग डेब्यू करने वाले विजय ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. पिछले साल उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम लॉन्च की थी. जिसका हिंदी में तमिलनाडु विजय पार्टी है. एक्टर विजय फिल्में छोड़ राजनीति में नजर आएंगे और माना जा रहा है कि 2026 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे.

