अजित पवार की मौत के बाद शरद पवार से मिले थे तेजस्वी यादव, सामने आईं तस्वीरें

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार की अचानक मौत ने राजनीति की दुनिया को हिलाकर रख दिया था. प्लेन क्रैश में अजित की मौत के बाद कई विपक्षी नेताओं ने उनके परिवार के लिए गहरी संवेदनाएं जाहिर की थीं. वहीं, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शरद पवार से मिलकर अजित पवार की मौत पर शोक जताया था.

तेजस्वी यादव ने जब एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की थी, तब सुप्रिया सुले, मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद थे. उनके मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

शरद पवार इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख गले में संक्रमण और बुखार से जूझ रहे थे, ऐसे में 9 फरवरी को उन्हें पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी है.

सुप्रिया सुले ने दिया शरद पवार का हेल्थ अपडेट

शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पिता का हेल्थ अपडेट भी दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बाबा को सीने में जकड़न हो गई है और उन्हें 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स लेनी होंगी. सौभाग्य से, बाकी सभी अहम पैरामीटर सामान्य हैं. आप सभी की शुभकामनाओं और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद. सभी डॉक्टरों को मेरी ओर से धन्यवाद.

अचानक हुई थी अजित पवार की मौत

अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई थी. उनका चार्टर्ड प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था जिसमें चार और लोगों की भी मौत हो गई थी. DGCA और जांच एजेंसियों ने बताया था कि विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ और बोर्ड पर कोई भी जिंदा नहीं बचा.

