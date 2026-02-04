scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

NEET-PG में कट-ऑफ कम करने का मामला SC पहुंचा, अदालत ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

अदालत में दायर याचिका में दलील दी गई कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों में कमी असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट (File Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट (File Photo: PTI)

नीट-पीजी (NEET-PG) के 2025-26 सत्र में कट-ऑफ कम करने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर एक हफ्ते में केंद्र सरकार और संबंधित बोर्ड को जवाब देने को कहा है. सरकार और संबंधित बोर्ड को शुक्रवार को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करना होगा.

याचिका में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है. इसमें NEET-PG (2025-26) के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल को असामान्य रूप से निम्न, शून्य और यहां तक नकारात्मक स्तर तक कम कर दिया गया था.

याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन, डॉ. सौरव कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल और डॉ. आकाश सोनी ने दाखिल की थी. याचिका में तर्क दिया गया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों में कमी मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है.

सम्बंधित ख़बरें

Patna NEET Student Death Case
नई CCTV फुटेज, SIT जांच और अब CBI की एंट्री... उलझी NEET छात्रा की डेथ मिस्ट्री
NBEMS ने NEET PG 2026 की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया है. (Photo: Pexels)
NEET PG की एग्जाम तारीखों का हुआ ऐलान, उम्मीदवारों ने ली राहत की सांस, जानें कब होगी परीक्षा
Supreme Court On Whatsapp
WhatsApp को रेड फ्लैग, भारत का कानून मानो या देश छोड़कर जाओ
LLB हैं ममता, फिर भी SC में क्यों नहीं रख सकतीं दलील?
Mamata Banerjee SIR Supreme court
SIR पर लीगल वॉर, अब लंच के बाद होगी SC में सुनवाई, कोर्ट में मौजूद हैं ममता

इससे रोगी सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा पेशे की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. स्नातकोत्तर स्तर पर योग्यता को कम करना स्थापित कानून और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के तहत वैधानिक जनादेश के विपरीत है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement