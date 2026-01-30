scorecardresearch
 
मासिक धर्म पर चुप्पी तोड़ी! सुप्रीम कोर्ट का आदेश-' सभी स्कूल फ्री सेनेटरी नैपकिन दें, लड़कियों की पढ़ाई न रुके'

कोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच न होना लड़कियों की गरिमा और निजता के अधिकारों को प्रभावित करता है और उनकी पढ़ाई में बाधा डालता है. न्यायालय ने शिक्षा को एक ‘मल्टीप्लायर राइट’ बताया जो अन्य मानवाधिकारों के उपयोग की कुंजी है.

पीरियड्स के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने बदली सोच (File Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े एक बेहद अहम मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि स्कूलों में शौचालय, साफ-सफाई और सेनेटरी नैपकिन की कमी सीधे तौर पर लड़कियों के शिक्षा के अधिकार, समानता के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच न होना न सिर्फ गरिमा और निजता के अधिकार को छीनता है, बल्कि इसकी वजह से लड़कियां स्कूल छोड़ने या बार-बार अनुपस्थित रहने को मजबूर होती हैं.

शिक्षा ‘मल्टीप्लायर राइट’, बाकी अधिकारों की कुंजी: कोर्ट

फैसला सुनाते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा, 'शिक्षा का अधिकार एक ‘मल्टीप्लायर राइट’ है, जो दूसरे सभी मानवाधिकारों के इस्तेमाल को संभव बनाता है. यह जीवन और मानवीय गरिमा के अधिकार के व्यापक ढांचे का हिस्सा है.'

कोर्ट ने माना कि संस्थागत और सामाजिक बाधाएं जैसे शौचालयों की कमी, मासिक धर्म को लेकर चुप्पी और संसाधनों का अभाव लड़कियों की पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं. ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इन बाधाओं को दूर करे.
 

