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'उन्हें बार-बार बदनाम किया गया...', आशीष बनर्जी के निधन पर ममता बनर्जी की भावुक पोस्ट

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने TMC नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि अपने आखिरी दिनों में आशीष बनर्जी भारी मानसिक और भावनात्मक दबाव से गुजरते दिखे और उन्हें बार-बार बदनाम किया गया.

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ममता बनर्जी ने TMC नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी के निधन पर जताया दुख. (Photo- ITG)
ममता बनर्जी ने TMC नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी के निधन पर जताया दुख. (Photo- ITG)

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने TMC नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी के निधन पर शोक जताया. रविवार को रामपुरहाट विधानसभा सीट से पांच बार TMC विधायक रहे आशीष बनर्जी बिरभूम जिले में पार्टी कार्यालय में फंदे से लटके मिले. उनकी मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया. TMC सांसद अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी और मीडिया के एक वर्ग पर आशीष बनर्जी और ममता बनर्जी गुट के अन्य नेताओं के खिलाफ बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया.

अपने एक्स पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा कि 'आशीष बनर्जी के निधन से मैं बेहद दुखी और व्यथित हूं. उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पढ़ाने और समाज की सेवा में समर्पित किया. वह अपने विनम्र स्वभाव और रामपुरहाट व बीरभूम के लोगों के साथ करीबी जुड़ाव के लिए हमेशा जाने जाते थे.'

उन्होंने आगे लिखा कि इस ट्रेजडी को और भी दर्दनाक बनाने वाली बात यह है कि अपने आखिरी दिनों में वह भारी मानसिक और भावनात्मक दबाव से गुजरते दिखे. पांच बार विधायक, पूर्व डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन के रूप में आशीष दा ने रामपुरहाट के विकास के लिए खुद को समर्पित किया और लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए. इसके बावजूद उन्हें बार-बार बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए गए और लगातार दबाव में रखा गया.

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लगातार मानसिक दबाव का सामना

ममता बनर्जी ने अपने पोस्ट में लिखा कि वे लंबे समय तक सार्वजनिक सेवा करने के बावजूद उन्हें जिस तरह के उत्पीड़न और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, वह हम सभी को राजनीतिक दुश्मनी की इस लगातार चलने वाली स्थिति की मानवीय कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करता है. मेरी हार्दिक प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उनके परिवार, प्रियजनों, पूर्व छात्रों और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं.

शुभेंदु अधिकारी ने जताया दुख

आशीष बनर्जी के निधन पर शुभेंदु अधिकारी ने दुख जताया. उन्होंने कहा कि उनकी आशीष बनर्जी से अच्छी दोस्ती थी और परिवार से पुलिस जांच में सहयोग करने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने कॉल रिकॉर्ड की जांच करने की भी मांग की.

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