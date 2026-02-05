कांग्रेस सांसद शशि थरूर बुधवार को संसद परिसर में सीढ़ियों से उतरते समय फिसलकर गिर गए. घटना के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, अन्य सांसदों और स्टाफ सदस्यों ने उनकी मदद की और उन्हें संभालकर खड़ा किया. गनीमत रही कि थरूर को गंभीर चोट नहीं आई. तिरुवनंतपुरम सांसद ने खुद इस घटना का वीडियो अपने 'X' हैंडल से शेयर किया है और शायरी के साथ अपने बिल्कुल ठीक होने की बात कही है.

शशि थरूर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'जिस दीये को, तूफां में जलना होगा, उसे संभल-संभल के चलना होगा. मैं ठीक हूं.' वीडियो फुटेज में दिखता है कि थरूर फोन पर बात करते हुए संसद की सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तभी उनका पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ते हैं. उसी समय उनके पास खड़े समाजवादी पार्टी प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव तुरंत झुककर शशि थरूर को संभालते हैं. पास मौजूद एक महिला सुरक्षा अधिकारी भी तत्काल मदद के लिए आगे आती है.

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव कुछ देर तक शशि थरूर से बात करते हैं और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें दो-तीन सीढ़ियां सुरक्षित उतरने में मदद करते हैं. इसके बाद अखिलेश यादव पास खड़ी एक सुरक्षा अधिकारी से भी बातचीत करते नजर आते हैं, जबकि थरूर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं. इससे पहले, बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष की लगातार नारेबाजी के कारण स्थगित कर दी गई. विपक्ष ने यह हंगामा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सदन में पूर्व प्रधानमं​त्री नेहरू और इंदिरा गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में किया, जिसके चलते कार्यवाही शुरू होते ही सदन बाधित हो गया.

वहीं शशि थरूर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस की ओर से स्पष्टता की मांग का समर्थन किया. उन्होंने कहा, 'मैं दृढ़ता से मानते हैं कि इस समझौते पर स्पष्टता की जरूरत है. राष्ट्रपति ट्रंप भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान की खरीद की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा कुल आयात 700 अरब डॉलर का है. ऐसे में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान कैसे खरीदा जा सकता है?' उन्होंने अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोलने की बात पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, 'अमेरिकी कृषि सचिव कह रहे हैं कि भारतीय बाजार अमेरिकी किसानों के लिए खोला जाएगा. इस संबंध में ट्रेड डील की सभी शर्तों को समझना जरूरी है, क्योंकि इसके भारत के किसानों पर गंभीर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकते हैं.' कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस रुख का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की आत्मकथा को पढ़े जाने की मांग की है.

