आर्म्स डील: रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जनवरी में सुनवाई, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ED ने मांगा वक्त

आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अगले साल जनवरी में होगी. बता दें कि PMLA के तहत इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी इस साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था.

रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिंकजा. (File Photo: ITG)
लंदन में रह रहे भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट अब अगले साल यानी 24 जनवरी 2026 को सुनवाई करेगी.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए एक महीने का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इसी के चलते अब वाड्रा के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अगली तारीख यानी 24 जनवरी को सुनवाई होगी.

रॉबर्ट वाड्रा नौवें आरोपी

इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नौवां आरोपी बनाया गया है. ED का आरोप है कि संजय भंडारी के साथ वाड्रा के वित्तीय लेन-देन संदिग्ध हैं और इनमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है.

गौरतलब है कि इसी साल जुलाई महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की संबंधित धाराओं के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी रिकॉर्ड किया था.

बता दें कि संजय भंडारी फिलहाल ब्रिटेन में है और भारत प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है. वह रक्षा सौदों में कथित दलाली और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों में आरोपी है.

---- समाप्त ----
